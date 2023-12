Juramento. Orrego asumió como gobernador y brindó el tradicional discurso, el cual contuvo un mensaje político y de ejes de su gestión.

Tras jurar como gobernador, Marcelo Orrego dio su discurso en la Cámara de Diputados, en el que envió un fuerte mensaje a la política, en la que se encuentra, obviamente, la oposición. Así, habló de estar "unidos", de entender el mensaje de cambio de la sociedad y de dejar de lado "la especulación política". En ese marco, resaltó que va a gobernar con los 19 intendentes, "sin distinción de ideologías". No fue lo único, ya que resaltó que "la provincia está en una situación compleja", de la que mencionó la "crisis profunda" de la Obra Social Provincia (OSP). En señal de austeridad, dijo que reducirá un 30 por ciento los cargos políticos. Además, remarcó que asume "en el momento más difícil de la historia argentina con niveles de inflación y pobreza inéditos".

Orrego conducirá San Juan en minoría en la Legislatura, ya que el frente que lidera, Juntos por el Cambio (JxC), cuenta con 12 de los 36 diputados, mientras que el PJ y sus aliados tienen 23 y hay uno del espacio libertario. Su mensaje tuvo reparos en parte de la oposición. Su discurso se dio luego de que asumiera el vice Fabián Martín y los nuevos legisladores, para luego dirigirse a pie al Teatro del Bicentenario, en el que Sergio Uñac le colocó la banda, su familia le entregó el bastón de mando y el mandatario provincial les tomó juramento a los funcionarios de su gabinete. En su recorrida al teatro, recibió el cariño de la gente.

Frente a la minoría legislativa en la que se encuentra, el gobernador señaló que "los ciudadanos nos dieron un mensaje muy claro y contundente cuando nos eligieron para que llevemos adelante el cambio. Sepamos leer y entender este mensaje, que no sólo es para quienes estaremos a cargo del Ejecutivo, sino también para el Poder Legislativo". En otro pasaje de su discurso, invitó "a todos los representantes elegidos por la voluntad popular a que dejemos de lado la especulación política (...) No es tiempo de individualismo, soberbia ni mezquindad". Por eso, manifestó que, "si estamos unidos, no hay obstáculo que no podamos superar". De esa manera, destacó que le dará "la misma relevancia a los 19 departamentos de San Juan". En la distribución de poder territorial, JxC posee cuatro intendentes, mientras que el peronismo tiene 13 y el bloquismo dos. Son jefes comunales opositores que, a su vez, trabajarán en tándem con sus diputados.

Además de poner de relieve la crisis económica nacional, expresó que "a esto debemos sumar los problemas propios de San Juan, donde los ingresos suben por la escalera y los gastos por el ascensor, lo que va a traer consecuencias en el corto plazo, sobre todo, en el plano financiero. Eso conlleva a que debemos tomar medidas urgentes". Incluso, dijo que "en los próximos días vamos a profundizar el diagnóstico, ya con acceso a toda la información disponible. Y nos comprometemos a dar a conocer el estado de situación en el que recibimos la provincia. Sepan que no me va a temblar la mano para tomar las medidas necesarias para afrontar estas problemáticas y hacer lo que la provincia necesita".

Por eso, asumió "el compromiso de ser una administración activa, austera y responsable. No van a haber gastos que busquen el rédito político". Cuando habló de achicar el gasto político, dijo que es "un ahorro imprescindible para destinar esos fondos a necesidades urgentes", sumado a que resaltó que "no venimos a romper todo y empezar de cero. Venimos a mejorar lo que se hizo bien, a corregir lo que se hizo mal y a hacer lo que no se hizo. Venimos también a dialogar, a ponernos de acuerdo en la construcción de un San Juan mejor".

También resaltó sus ejes de gobierno, como la educación, salud, seguridad y obra pública. De esta última, dijo que va a luchar para las obras, "en especial las viviendas, sigan teniendo financiamiento nacional", además de que "buscaremos nuevas formas de financiamiento".

DEFINICIONES

Marcelo Orrego /// Gobernador

* “La educación no es un servicio más que se debe proveer; es la expresión más elevada del compromiso que un gobierno tiene con su pueblo. Nuestros programas están destinados a proteger a las familias, en sus diferentes formas”.

* “No se logran buenos resultados solo con obras de gran porte, si no hay profesionales y con insumos médicos para atender a los pacientes. La OSP se encuentra muy lejos de los estándares de servicio que pretendemos”.