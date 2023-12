Tras el primer discurso de Marcelo Orrego como nuevo gobernador, los presidentes de futuros bloques opositores analizaron las primeras palabras oficiales. Los más aliados a la gestión saliente de Sergio Uñac, tuvieron un punto en común: no coincidieron con el análisis que hizo el santaluceño de que la provincia está "en una situación compleja". Además, el anuncio de la eliminación del último sistema electoral, al que el mandatario lo definió sin vueltas como Ley de Lemas, llamó la atención de dos de los legisladores. Quien se mostró más positivo con las opiniones vertidas en el discurso fue el único diputado libertario.

Juan Carlos Quiroga Moyano, titular de la bancada PJ; Luis Rueda, presidente del bloque bloquista, y Horacio Quiroga, del Frente Grande, fueron quienes no coincidieron con el análisis económico de Orrego. El primero, ex intendente de 25 de Mayo y hoy diputado departamental, aseguró que no está de acuerdo con las palabras del nuevo mandatario. "Yo creo que San Juan está bien financieramente y está equilibrada económicamente", opinó. Otro punto en el que se mostró en desacuerdo fue en las declaraciones que hizo Orrego sobre el financiamiento predominante de Nación a la obra pública de San Juan: "Hay obras que se han hecho con fondos provinciales y consta en mi departamento y en otros".

A su vez, el líder del bloquismo dijo que "nos consta que la provincia está ordenada. No se gastó más de lo que corresponde, aunque no está en las mejores condiciones porque, a nivel nacional, hay problemas".

Por su parte, Quiroga dijo que, "en los últimos 20 años, hemos dado vuelta el destino de San Juan, generando las condiciones para aspirar al futuro que nos merecemos. Orrego recibe una provincia ordenada, con superávit fiscal, con un Fondo Anticíclico resguardado". El legislador del Frente Grande resaltó que le llamó la atención y agregó que "no sé si se equivocó porque, por ahí, puede que estuviese aludiendo a la situación nacional, que ciertamente es de marcada dificultad".

Graciela Seva, diputada del giojismo, prefirió esperar a que haya más definiciones de parte del santaluceño, pero adelantó que, en caso de que haya una modificación del sistema electoral (denominado SIPAD) podrían apoyar el proyecto, algo que adelantó Orrego en su discurso. También aseguró que espera que sea una Cámara "de mucho diálogo" y aclaró que esperarán el paquete de leyes para dar una visión detallada de los objetivos de austeridad de la nueva gestión.

El único diputado de La Libertad Avanza, Fernando Patinella, se mostró de acuerdo con la idea que el Estado provincial sea ahorrativo. "Tengo que destacar que algunos lineamientos van en consonancia con el discurso del presidente Javier Milei", destacó, a la vez que apoyó la postura de "reducir un 30 por ciento el costo en el ámbito de la política, porque es una señal que marca un buen rumbo". Además, resaltó que esperará más definiciones para saber qué proyectos podría apoyar a la hora de tomar una postura en las futuras votaciones.