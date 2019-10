El miércoles a eso de las 10, María Natalia Alaniz limpiaba los vidrios de un negocio en Capital, de espaldas a la calle, y sintió un fuerte estruendo. Una piedra lanzada desde una camioneta blanca había impactado y roto el cristal. La mujer fue la que había denunciado a los hermanos Guillermo y Javier Ruiz y a Renzo Tinto como presuntos prestamistas usureros, que además estarían vinculados a la falsificación de un cheque de su cuenta para poder percibir el monto. Tras denunciar el ataque intimidatorio en la Seccional Segunda, su abogado, Marcelo Arancibia, contó que le pidió al juez Martín Heredia que investigue si tiene alguna relación con la causa de los Ruiz.

Natalia Alaniz había denunciado el caso de usura en 2018.

No fue lo único que sucedió, ya que en la madrugada de ese miércoles también apedrearon y rompieron los vidrios de la puerta del estudio en el que trabaja el abogado José Becerra. El profesional prefirió no hablar hasta que radique la denuncia y fuentes ligadas a su entorno dijeron que la realizará hoy. Según las fuentes, Becerra había defendido a Marcela, la hermana de la denunciante, a quien le habían embargado bienes para cobrarse la sentencia de ejecución de un cheque por 52.670 pesos contra Natalia Alaniz. De hecho, esta última le había entregado ese documento a Tinto como garantía de un préstamo que este le dio por fuera del sistema bancario. Y dijo que no sólo devolvió el crédito sino que pagó de más. El juez Heredia investiga cómo ese cheque llegó a manos de Javier Ruiz, quien con el patrocinio de su hermano logró su ejecución.

En cuanto al ataque que sufrió Alaniz, Arancibia explicó que lo expuso ante el magistrado, a quien le solicitó que pida la causa radicada en el Primero Correccional e investigue si hay vinculación con el caso de los Ruiz. Además, pidió que se restablezca la custodia que tenía la mujer. "Es mucha casualidad que el modus operandi se repita con el abogado de la causa civil de la hermana. Alaniz no tiene enemigos", dijo Arancibia, quien pidió que se investigue el tema.