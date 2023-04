Al cambiar el proyecto del Acueducto Gran Tulum y hacer que la instalación pase por lo que será el Túnel de Zonda, la provincia se ahorró 7 kilómetros de cañerías. Dicha diferencia no quedará en la nada ya que la gestión uñaquista busca que se utilice para hacer dos obras complementarias clave: un acueducto en el anillo de la Circunvalación y otro que llegue hasta Albardón. El primero traerá mejor presión y calidad de agua para todo el Gran San Juan, mientras que el segundo dará solución definitiva para todos los vecinos de ese departamento. Para poder concretar las obras, la provincia necesita el OK del Fondo Kuwaití, la entidad internacional que aportó un crédito de 50 millones de dólares, destinados a la compra de caños para el Acueducto Gran Tulum. Según confirmó el titular de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Guillermo Sirerol, el primer paso se concretó, dado que la provincia obtuvo la "no objeción por la ampliación de plazos, con lo cual, ahora estamos trabajando para tener la no objeción para poder hacer la ampliación de este proyecto", lo que esperan que ocurra durante este primer semestre. De poder "canjear" los kilómetros ahorrados por más kilómetros de menor diámetro para hacer más obras, el Ejecutivo tendría "el 60 por ciento de la inversión total para los dos proyectos", por lo que sólo restaría conseguir fondos para el 40 por ciento restante, que implica la obra civil.

Un punto central que aclaró Sirerol es que la realización de ambos proyectos, un acueducto bajo el anillo de la Circunvalación y una cañería nueva para Albardón, "no va a implicar un nuevo endeudamiento de la provincia" sino que, "con el préstamo que ya tenemos otorgado, para usarlo en su totalidad, y al haber tenido un ahorro de casi 7 kilómetros, ese ahorro lo vamos a utilizar para comprar los materiales para los dos proyectos". Para el caso de la obra de Circunvalación se estiman unos 17 kilómetros de cañería, mientras que para Albardón, "son unos 27 kilómetros", indicó el titular de OSSE.

El Acueducto Gran Tulum es una de las obras más importantes que se están desarrollando en la provincia. La misma implica una nueva planta potabilizadora y una nueva instalación madre que servirá para inyectar el recurso a todos los usuarios. Se trata de una obra para el millón de habitantes (ver Acueducto Gran...).

Sobre la obra en Circunvalación, Sirerol explicó que se unirá con el Acueducto Gran Tulum con la cañería que ya está instalada sobre avenida Ignacio de la Roza. "De esta forma vamos a irrigar todo el anillo de la Circunvalación y vamos a ingresar a todas las distintas zonas y departamentos por un acueducto principal que va a estar en el anillo. Con esto vamos a cambiar toda la dinámica de cómo inyectar agua en el Gran San Juan", sin la necesidad de contar con la planta de Marquesado. Así, dijo que "en el anillo hay varias perforaciones que alimentan toda esa zona y con el acueducto nuevo, no serán utilizadas", lo que también provocará un ahorro de energía. La conexión directa con el acueducto Gran Tulum "aportará mejores puntos de presión y de caudal a todo el Gran San Juan".

En el caso de Albardón, se trata de un acueducto "para llevar agua directa, con lo que va a solucionar, definitivamente, ese problema" en ese distrito. El proyecto implica cambiar la zona de distribución, la que estará en un lugar más alto, lo que dará más presión a ese sistema.

Financiación

100 Son los millones de dólares que consiguió San Juan para el proyecto del Acueducto Gran Tulum. La mitad de esos recursos fueron aportados por el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), los 50 restantes, por Kuwait.

* Acueducto Gran Tulum

La obra tiene por objeto asegurar el abastecimiento de agua potable a una población futura superior al millón de habitantes, reforzando y optimizando el servicio en el Gran San Juan, y abasteciendo a nuevas poblaciones como Zonda y Ullum. Hoy tiene un avance del 45 por ciento, por las tareas que desarrollan las empresas contratistas, una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Benito Roggio e Hijos SA (51%), Mapal SACIA (34%) y Sigma S.A. (15%). Los fondos de financiamiento son aportados por Recursos Hídricos de la Nación, por la provincia y por el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) y Kuwait.