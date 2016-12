Aunque se esperaba para este mes una definición por parte de la minera Barrick para avanzar o no con Lama, una posibilidad que espera con ansias el sector minero provincial, la determinación quedará recién para febrero, según sostienen fuentes del sector.



Lo que habría jugado en contra del anuncio fue el intento opositor de volver a aplicar retenciones a la actividad, que hubiera sido un baldazo de agua fría para la explotación de minerales que se hace en la provincia.



La mayor expectativa se generó a partir de septiembre, cuando Barrick anunció que había contratado a George Bee para que en el plazo de 90 días, que se cumplen ahora en diciembre, el canadiense entregara un informe sobre la viabilidad de Lama.



Se esperaba en el sector que con esa información la compañía hiciera un anuncio antes de finalizar 2016, pero no ocurrió.



Fuentes del sector minero anticiparon que el informe sería positivo para avanzar con el emprendimiento, aunque no han trascendido detalles, por tanto no se puede hablar de la magnitud del nuevo proyecto.



Los mismos voceros aseguran que la compañía demoró en tomar una decisión respecto de si avanzará o no con el proyecto debido a la discusión de la vuelta de las retenciones mineras que contemplaba el proyecto de Sergio Massa, el FPV y el PJ.



Como la iniciativa sufrió el traspié que todo mundo ya conoce, los ejecutivos canadienses se tomarían un par de meses para estudiarlo y recién en febrero de 2017 tomarían una decisión al respecto.



Se espera que luego de esa definición se abra una etapa de negociación con el Gobierno de San Juan, ya que cualquier anuncio de este tipo será consensuado con las autoridades provinciales, indicaron fuentes oficiales.



En el Gobierno esperan tener detalles para hablar del tema y no quisieron adelantar opinión al respecto, y mucho menos fechas. Primero quieren ver la magnitud de los planes de la compañía canadiense para luego hacer pública alguna decisión.



Entre los proveedores ya es común escuchar hablar de que el proyecto será mucho más chico del original, que dejará de ser binacional.



No hay que olvidar que una vez anunciada la intención de avanzar de parte de la compañía, viene una larga etapa de obtención de permisos tanto en la provincia como en la Nación. No importa que el viejo proyecto haya conseguido su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), como se habla de una modificación sustancial, Barrick deberá volver a obtener una nueva para avanzar.



Lo que empezó siendo un proyecto binacional, denominado Pascua-Lama, quedó paralizado desde 2013 por problemas ambientales en Chile. Pero después surgió la alternativa de explotar sólo Lama, del lado argentino.



Según calculó en su momento el ministro de Minería, Alberto Hensel, una eventual reactivación del plan requerirá de una inversión de entre 900 y 1.100 millones de dólares, y generará entre 2.500 y 3.000 nuevos puestos de trabajo.



Si bien la mayor cantidad de reservas -el 75% del mineral- están del lado chileno, es atractivo también iniciar un proyecto más chico para extraer el otro 25%, que representa alrededor de 3 millones de onzas de oro.

Las fechas clave



Abril / 2013 - 10



La empresa Barrick comunicó la suspensión de los trabajos en el proyecto por problemas ambientales del lado chileno.





Octubre / 2013 - 31



En un informe financiero, Barrick comunicó que había decidido disminuir el ritmo de construcción del proyecto.





Abril / 2014 - 30



La empresa cerró el campamento Los Amarillos, donde se alojaba el personal que trabajaba en el proyecto.





Septiembre / 2016 - 01



La minera designó a George Bee como vicepresidente de Lama. Fue quien puso en marcha a Veladero.