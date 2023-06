La oficialización de la nueva fórmula a gobernador y vice de la subagrupación Vamos san Juan llegó con un multitudinario acto en una finca para eventos de Rivadavia.

Lo que era un secreto a voces vio finalmente la luz: sale Sergio Uñac, por el “no” de la Corte, y entra su hermano, Rubén Uñac. Como vice sigue Cristian Andino.

Si bien tenía un papel con un discurso tentativo, el flamante candidato apeló a su verborragia para expresarse ante la militancia, con algunos guiños que levantaron aplausos

“Las circunstancias de la vida me ponen acá, no le voy a sacar el culo a la jeringa porque tengo el apoyo del gobernador y el apoyo del candidato a vice y de todos ustedes, pero no es el apoyo a mí, es el apoyo a nuestro movimiento”, dijo Rubén Uñac al arrancar su mensaje.

No ocultó que siempre estuvo acompañando a su hermano desde un lugar distinto y lo elogió por el camino andando. “Venimos trabajando hace mucho tiempo. Con el proyecto de Sergio empezamos hace muchos años y miren donde llegamos, donde llegó Sergio, con mucha convicción y con mucho trabajo y con una visión increíble de lo que quería para San Juan”.

Los trazos gruesos del discurso del actual senador nacional por San Juan pasaron por la necesidad de remarcar que su llegada a esta candidatura es la “continuidad de un proyecto político, económico y social que lo hemos defendido”.

Y agregó, “siento el compromiso, la fe y el apoyo de todos, y miren que a este acto lo organizamos esta mañana, si nos daban una semana llenábamos una cancha de futbol”.

Para finalizar un discurso en el cual prefirió no extenderse mucho, apuntó que “solo Dios sabe lo que va a pasar, Dios sabe que le vamos a poner todo lo que hay que pone para conservar este modelo, este modelo de progreso, porque el progreso no cansa y San Juan quiere más progreso”.

Antes de despedirse y reformulando la histórica frase de Ernesto ‘Che’ Guevara ‘Hasta la victoria siempre’, Rubén Uñac disparó “hasta la victoria carajo”.

Andino, el inamovible de la fórmula

Después de Sergio Uñac y antes de Rubén, habló para la militancia Cristian Andino. No ahorró elogios para con Sergio Uñac a quien definió como “el líder del proyecto” y que Rubén “es la garantiza de la continuidad de este modelo exitoso que ha llevado Sergio Uñac y todos vamos a acompañar”.

Centro sus palabras en lo que viene, por eso hizo un llamado a los militantes para acompañar y resaltó que más allá de los nombres “somos un gran equipo y a partir de hoy ponemos primera para este gran desafío en este partido decisivo donde nos mandaron al alargue. La Corte nos suspendió al mejor jugar del equipo, que es Sergio”.

Y acerró, “el 2 de julio hay que demostrar que el modelo de Sergio Uñac tiene que seguir en San Juan”.