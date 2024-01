La municipalidad de Rivadavia hará una subasta de móviles de la Policía Comunal que están en desuso o están por cumplir con el tiempo máximo permitido para que puedan ser utilizados para estos fines. De esa forma, según dijo el intendente Sergio Miodowsky, lo que se busca hacer es "optimizar los recursos" con los que cuenta la comuna y con lo que se obtenga de la venta, "comprar nuevas unidades y darle un buen servicio a la gente". En ese marco, el jefe comunal explicó que son 23 patrulleros los que serán rematados por la Caja de Acción Social.

El intendente señaló que actualmente solo hay 3 vehículos de la Policía Comunal funcionando y que "andan todo el día", por lo que de 23 que habían sido destinados para este fin, con el paso de los años se fueron rompiendo. Así, indicó que dentro de esa flota hay "15 automóviles que son de 2012 que no pueden circular. Esto es porque por ley de Tránsito y Transporte sólo pueden usarse hasta 10 años para este fin". El jefe del Ejecutivo local dijo que esas unidades "fueron obtenidas tras un convenio que se hizo cuando el exgobernador José Luis Gioja, entregó un vehículo cada 5.500 habitantes a los departamentos. A Rivadavia le tocaron 15" para la Policía Comunal. Mientras que "hay otros 8 que son modelo 2015. De esos, algunos no están en condiciones para andar y los arreglos son muy costosos" por lo que "el jueves se aprobó la ordenanza que establece la posibilidad para rematarlos".

Desde la municipalidad indicaron se trata de autos de la marca Chevrolet Classic y que se rematarán en dos etapas. La primera será un lote de entre 15 y 20 unidades. Después, pasarán a disposición los siguientes. Así, el jefe comunal explicó que si bien todavía no está la fecha en la que se llevará a cabo el remate, "sería el mes que viene". Además agregó que todavía no está estimado el valor de base del que partirán los automóviles a la hora de ser subastados, porque eso dependerá de las condiciones en las que se encuentren dado que no todos tienen los mismos desperfectos.

Etapa 2. Desde la municipalidad adelantaron que después de este remate habrá otro, pero con vehículos de servicios.

Luego de que se lleve a cabo esta subasta, el plan del municipio es realizar otra pero para las movilidades de servicios como camiones de caja abiertos, compactadoras, y también aquellas destinadas a obras como puede ser una retroexcavadora, dijeron desde el municipio. Así, detallaron que el total del parque automotor que tiene Rivadavia es de 64 vehículos, pero que no todas serán rematadas debido a que muchas se encuentran funcionando.

Miodowsky explicó que lo que busca hacer con este tipo de venta es "optimizar los recursos" con los que cuenta el municipio, porque "si tenemos 23 vehículos que no funcionan correctamente y podemos obtener 10 que sí lo hagan, prefiero que estén los 10 vehículos en la calle trabajando. Entonces, con el producido de este remate vamos a invertir en nuevos vehículos para dotar a la Policía Comunal, porque lo que queremos es colaborar con la seguridad y prevención de los vecinos". Sin embargo, resaltó que todavía "no sabemos cuántas unidades vamos a poder comprar porque eso depende de lo recaudado cuando las rematemos".