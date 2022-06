Como secretario de Servicios de Rivadavia, Raúl Ibaceta ha ido teniendo contacto con los vecinos por las exigencias y reclamos lógicos que demanda un área tan sensible ligada a la limpieza del departamento. A ello se le suma que hay un grupo de dirigentes que lo viene acompañando, lo que ha llevado a que tanto en el oficialismo y en la oposición peronista rivadaviense y bloquista hayan observado y dejado trascender que tiene aspiraciones. Al ser consultado, el funcionario blanqueó que "me encantaría ser candidato a intendente" y "me siento capaz", aunque resaltó que tiene que tener una charla con Fabián Martín y que le gustaría tener su aval como jefe político. No obstante, aclaró que será "muy respetuoso" de la decisión del jefe comunal y que, si no llegase a tener la bendición, pondrá toda su fuerza para trabajar por el candidato elegido de Producción y Trabajo con el fin de retener el municipio ante la embestida que pueda venir del Frente de Todos (FdT).

Martín no puede pelear el año que viene por otro mandato porque va por su segunda gestión al frente de Rivadavia, lo que abre la disputa por la sucesión. El nombre que más instalado está para calzarse el traje de postulante es el de Sergio Miodowsky, quien va por su segundo período como diputado departamental. Si bien evita hablar de candidaturas, como el resto de los integrantes de los partidos que integran Juntos por el Cambio, lo cierto es que el legislador está trabajando en el territorio para consolidar su figura.

Desde la Intendencia también se ha dejado correr el nombre de la diputada Nancy Picón, aunque, en la práctica, no cuenta con una estructura política propia que la sustente, explicaron las fuentes. La legisladora también ha esquivado definiciones sobre sus pretensiones.

De esa manera, Ibaceta es el primero en reconocer sus aspiraciones, aunque corre desde atrás en comparación a, por ejemplo, Miodowsky. Si bien hoy tiene un cargo de exposición (además, fue secretario de Obras y fue dos veces concejal) y cuenta con cierto respaldo dentro del municipio, no tiene la instalación ni la visibilidad en el contexto global del exigente electorado rivadaviense.

"Claro que me gustaría ser candidato a intendente", destacó el funcionario, quien puso énfasis en que "necesito tener una charla con Martín para tener una definición". En ese marco, se mostró predispuesto a la definición que tome el jefe comunal, sobre el que dijo que "siempre voy a estar alineado a él porque el objetivo es continuar con el proyecto con el que se han hecho muchas cosas buenas en el departamento".

De ahí en más, será decisión del jefe comunal de bajarle el pulgar, de llegar a acuerdos o mantener el misterio sobre las candidaturas hasta las instancias de definiciones. Justamente, aún no está definido el sistema electoral que regirá en la provincia el año que viene, luego de que la gestión uñaquista sancionara un Código Electoral con el que eliminó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y reinstaló las internas partidarias. Sin embargo, la jueza Adriana Tettamanti, en dos fallos, declaró la inconstitucionalidad de la norma y, si bien Fiscalía de Estado ha apelado ambas resoluciones, en la Legislatura se viene barajando la posibilidad de instalar un esquema de votación similar al de lemas, el cual favorece la participación de distintos candidatos de un frente en un departamento y resuelve la interna y la general en una sola elección.

Peso

Rivadavia es el tercer departamento de la provincia con mayor cantidad de electores, detrás de Rawson y Capital. De acuerdo al padrón de 2021, hubo 72.266 personas habilitadas para votar.



Peronismo

La última gestión peronista en Rivadavia fue la de Elías Álvarez, que fue de 2007 a 2011. Le siguió una aliada del PJ, Ana María López, hasta 2015. Desde entonces, lidera Producción y Trabajo.

El FdT, con expectativas

Como en 2023 se producirá la renovación en la jefatura municipal, en el Frente de Todos (FdT) hay expectativas de dar el zarpazo debido a que el rival ya no será Fabián Martín, de buena imagen y gestión en el departamento. En el peronismo, el secretario de Ambiente, Francisco Guevara, lanzó su espacio político con el fin de trabajar y moldear su candidatura a intendente. Dentro de la estructura de la Junta del PJ, que conduce Ruperto Godoy, están trabajando juntos Marcelo Delgado, Raúl Alonso y los concejales Leonardo Lorenzo y Lucio Gutiérrez, entre otros protagonistas, de donde saldrá un postulante. También viene trabajando Facundo Perrone, de la línea giojista.

El bloquismo no se queda atrás, ya que el presidente del partido, Luis Rueda, ha venido coqueteando con ser parte del juego en el departamento. No obstante, si esa movida no terminase de cuadrar, el que puede quedar encumbrado es Walter Vázquez, concejal y secretario Administrativo de la fuerza política a nivel provincial.