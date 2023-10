La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) convocó a empresas para construir un nuevo edificio en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM), pero no hubo ofertas. La apertura de sobres se hizo ayer, pero, cuando llegó el momento, no había ninguna constructora interesada en encarar la obra de 819 millones de pesos. Según el secretario de Obras de la institución, Hugo Fernández, se debió a la incertidumbre económica y política que desalienta a los privados a cerrar un acuerdo a días de las elecciones generales. De esa manera, deberá hacerse una nueva licitación, de la que no hay fecha, por lo que demorará una mejora en los edificios que iba a permitir a 850 estudiantes tener nuevas aulas para continuar sus estudios.

Era la segunda vez que la universidad avanzaba con este proyecto, ya que, en 2017, lo presentaron, se inició el proceso de armado de presupuesto, pero, finalmente, cuando hubo cinco interesados, no consiguieron los fondos y se cayó por primera vez la licitación en 2018. Esta vez, Fernández aseguró que tenían los 819 millones de pesos confirmados y que también pensaban hacer una actualización a los valores de septiembre, lo que iba a llevar el costo a 1.200 millones de pesos. No obstante, no hubo empresas que quisieran encarar el proyecto.

Para el funcionario de la universidad, la incertidumbre económica, a pocos días de las elecciones, hizo que los empresarios decidieran no participar de la licitación para encarar la obra. "No es que no tengan interés, pero, por la situación actual, no están dispuestos a asumir riesgos, sobre todo con el tema de los precios", explicó Fernández. Es que las redeterminaciones presupuestarias de Nación, dijo, quedan muchas veces por debajo de la inflación y no tienen márgenes de flexibilidad.

La obra que intentó licitar la UNSJ son las nuevas aulas que comunicarían a las facultades de Ciencias Exactas Físicas y Naturales y la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño. El proyecto incluye poco más de 2.300 metros cuadrados que tenían capacidad para 450 alumnos sentados y 450 trabajando en los talleres. Sirve como una conexión entre los edificios de las dos facultades y aumentaría la capacidad de ambas en alrededor de un 40 por ciento, algo que requerían desde que se presentó el primer proyecto hace seis años. Debido a la licitación fallida, ahora las autoridades de obras deberán reiniciar todo el proyecto nuevamente, lo que implica hacer un llamado nuevo y dejar correr los plazos.

Esto sucederá en el marco del cambio de gobierno nacional, que debe aportar los fondos. A todo esto, la UNSJ enfrenta un nuevo freno de otra obra clave. La primera fue el nuevo edificio de la Escuela de Música. En julio se conoció que la construcción quedó paralizada por problemas económicos y falta de insumos para continuar. Tras esto, el rector Tadeo Berenguer aseguró a este medio que no descartaban rescindir el contrato con la actual empresa constructora, que se hizo cargo en 2022 del proyecto. Este edificio lleva 8 años sufriendo demoras y tiene un 40 por ciento de avance, confirmaron las autoridades.