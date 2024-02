Tras 10 horas de negociación paritaria, el Gobierno decidió liquidar los salarios de este mes de los maestros con un aumento del 15 por ciento al valor índice, una suma fija de 50 mil pesos por única vez, proporcional por cargo o su equivalente a horas cátedras, y el monto del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y Conectividad, dos ítems que Nación ya definió que no transferirá más. El porcentaje de incremento y el bono también será aplicable al resto de los trabajadores estatales, anticiparon los representantes del Ejecutivo. A su vez, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, explicó que el 26 de febrero volverán a reunirse con los sindicatos docentes y adelantó que, en el transcurso de marzo, habrá otro aumento, el cual se cerrará en las discusiones salariales. Así, inaugurarán reuniones periódicas para ir viendo la evolución de la economía.

Los gremios UDAP, UDA y AMET rechazaron la propuesta del Gobierno, a la que calificaron de "insuficiente", "insatisfactoria" y "baja", por lo que no la trasladarán a sus plenarios de delegados. En ese contexto, apuntarán a buscar una recomposición salarial en la reunión que se retomará el 26 de este mes, la que se dará a una semana del inicio de clases y con la expectativa puesta en que a nivel nacional también se defina el salario mínimo docente.

El ministro de Economía señaló que "creemos que estamos haciendo una muy buena propuesta. El esfuerzo que estamos haciendo es el máximo que podemos realizar, dado el contexto nacional" y la caída de la recaudación. Además, resaltó que "el gobernador Marcelo Orrego me ha dado la instrucción que mande a liquidar con estos incrementos porque los tiempos nos están apremiado. Hay un proceso en la liquidación de sueldos que tiene una demora de días y queremos llegar a pagar con este incremento el 29 de febrero".

El aumento consiste en un 15 por ciento al valor índice y una suma fija de 50 mil pesos, "un bono por única vez, no remunerativo y no bonificable, que va a ser pagado en la primera semana de marzo. Tanto Gutiérrez como la ministra de Educación, Silvia Fuentes, aclararon que "es proporcional por cargo o su equivalente a horas cátedras que tenga el docente". Así, Fuentes explicó que los maestros que cobrarán los 50 mil pesos son aquellos que tengan un cargo o "15 horas en algunos niveles y 12 horas en otros". Es decir, los que tengan menos horas cobrarán menos, de manera proporcional a la cantidad de horas que posean. Además, el Gobierno garantizó el pago del Fonid y Conectividad, "que va a estar bajo otro concepto y que implica casi un 10 por ciento en el salario docente", dijo el titular de la cartera económica. Son los ítems que el presidente Javier Milei decidió no enviar más a las provincias.

Patricia Quiroga, de UDAP, definió a la propuesta de insuficiente y dijo que "le hemos entregado propuestas al Gobierno para que las estudien y vean qué nos van a tener el 26. Esto sería a cuenta, podemos pedir retroactivo. A su vez, Silvia Pelletier indicó que se debe tener en cuenta el 25,5 por ciento de inflación de diciembre, el 20,6 de enero y lo que determine Indec para febrero, más el aumento de la inflación para el Fonid y Conectividad, con un importe equivalente".

Karina Navarro, de UDA, señaló que la propuesta es insatisfactoria. Vamos a traer una contrapropuesta el 26. A su vez, Daniel Quiroga, de AMET, la calificó de muy baja, dado que había pedido un 65 por ciento de aumento, entre otras. Gutiérrez dijo que "los primeros meses van a ser muy duros, pero sabemos que, una vez que haya recuperación económica y de la recaudación, los sueldos van a ir mejorando".

DETALLES



Porcentaje y bono

El Gobierno decidió liquidar un aumento del 15% al valor índice y una suma fija de 50 mil pesos,

no remunerativo y no bonificable, proporcional por cargo o su equivalente en horas cátedras.



Fonid y Conectividad

El Ejecutivo decidió hacerse cargo en febrero del Fonid y Conectividad, dos ítems que Nación no transferirá más. Ya lo había hecho en enero. El monto mensual es de 770 millones de pesos.



Extensible

El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, y el Ministro de Economía dijeron que el 15% y el bono de 50 mil pesos también se aplicará como aumento al resto de los estatales.