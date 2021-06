La presidenta del PRO nacional, Patricia Bullrich, había dejado en claro los requisitos para integrar el Frente Juntos por el Cambio en San Juan: que no iban a sumar partidos que estuviesen en contra de la minería, lo que fue un claro dardo a integrantes del grupo opositor Consenso Ischigualasto. Tras el condicionamiento, los principales referentes de ese espacio acomodaron su discurso y aún mantienen su idea de conformar una gran alianza opositora. Alfredo Avelín, de la Cruzada Renovadora, dijo que "no es que estamos en contra de la minería. Lo que entendemos es que debe haber más controles". Por su parte, Marcelo Arancibia, del GEN, se manifestó más firme en su postura antiminera, aunque trató de correrla de la discusión al indicar que "tenemos que ponernos de acuerdo en temas adyacentes a la minería porque lo que tenemos que defender es la democracia". El líder de ADN, Martín Turcumán, expresó que no tiene ningún reparo contra la actividad porque "es como cualquier otra en la que, por encima, hay que poner el cuidado del medio ambiente y la administración de los recursos hídricos".

En diálogo exclusivo con DIARIO DE CUYO, la ex ministra de Seguridad de Cambiemos había sido categórica sobre la participación de los miembros de Consenso Ischigualasto, al manifestar que "estamos abiertos a discutir y de acuerdo en sumar, pero con ciertas características: tener una clara defensa de lo que es el modelo de producción sanjuanino. Creemos en la minería sustentable y la vamos a defender". Así, los principales referentes del grupo opositor ajustaron su discurso con la esperanza de sumarse al Frente Con Vos, que encabeza el diputado nacional Marcelo Orrego. Incluso, Avelín, Arancibia y Turcumán minimizaron los cruces que han existido hasta la fecha (ver recuadro) e indicaron que van a insistir en ser parte de una gran oposición, ya que, de esa manera, "hay más chances de vencer al oficialismo provincial y obtener dos bancas en diputados", dijo el dirigente del Gen. Además, sostuvo que los sectores pueden trabajar bajo un mismo frente y dirimir diferencias en las PASO, sin necesidad de una lista consenso.

El plazo para la presentación de frentes y alianzas electorales cierra el 14 de julio.

Esa posición no es menor, ya que algunos que entienden que sería el mejor escenario para la oposición, debido a desde Ischigualasto anticiparon que, si no hay acuerdo, seguirán referenciándose en contra del Gobierno nacional, por lo que competirían con la alianza Con Vos por los mismos votantes. Así, de no ir juntos, podrían dividir los sufragios opositores en San Juan.

En el caso del líder de la Cruzada Renovadora, su postura sobre la minería representa un cambio, ya que, en 2015, como candidato a gobernador, había afirmado que, si era electo, iba a "suspender en forma preventiva la minería metalífera a cielo abierto, como la que se practica en Casposo, Gualcamayo y Veladero. Esa suspensión va a estar sujeta a una auditoría internacional. Si hay contaminación en el agua, convocaremos a la gente a que vote y decida si quiere o no minería metalífera a cielo abierto en San Juan". Ahora, indicó que "no estamos en contra de la minería, lo que plantemos es que existan más controles". Por otro lado, bajó la pelota sobre las diferencias actuales al señalar que "son chisporroteos que muchas veces ocurren en la política que, a mi entender, no son importantes", por lo que "nosotros tenemos la idea de seguir convocando" para ser parte de un gran frente opositor.

Los cruces de la oposición



Tras el pedido de Consenso Ischigualasto de sumarse a una gran alianza, hubo reparos por parte del Frente Con Vos, que conduce Marcelo Orrego. Desde ese sector indicaron que José Peluc, referente de ADN, hoy tiene un cargo en el oficialismo nacional, al ser el titular del Enacom, cargo que supo ocupar el presidente del Pro local, Enzo Cornejo, durante la gestión de Cambiemos. Como el referente del macrismo sostiene ese punto como un impedimento para unir a la oposición, Marcelo Arancibia sostuvo ayer que "a Con Vos ya se le explicó que Peluc tiene una representación nacional por la minoría de Roberto Lavagna. Ambos partidos, ADN y la Cruzada, han expresado que ese acuerdo de 2019 ya terminó. Es como si sacáramos a relucir que el basualdismo, en 2015, estuvo con Massa. Eso no interesa". Por otro lado, el líder del GEN prefirió no responder los dichos del titular de la UCR, Antonio Falcón, quien lo trató de mentiroso luego de que indicara que el presidente del radicalismo nacional, Alfredo Cornejo, había recibido a referentes de Consenso Ischigualasto con la intención de ampliar el espacio. Arancibia se limitó a decir que "prefiero no hablar de Falcón, no le quiero responder, hay más cosas que nos unen que las que nos diferencian".

Por su parte, Alfredo Avelín sí habló de Enzo Cornejo, quien en Radio Sarmiento había indicado que la Cruzada fue funcional para que hoy gobierne el kirchnerismo. El cruzadista dijo que "Cornejo es un muchacho joven que tiene su ímpetu. Seguro que Encito se va a dar cuenta de lo equivocado que está con nosotros. Con Lavagna fuimos porque, en su momento, la gente de Cambiemos nos cerró la puerta y hoy digo que Lavagna no nos representa y es una mala persona por lo que hizo".