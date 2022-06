A dos días del anuncio a través del cual el gobernador Sergio Uñac anunció un aumento del 65 por ciento total en el sueldo de los empleados públicos y se frenó el estado de paro y movilización de los docentes autoconvocados, el Mandatario analizó públicamente la situación. En ese contexto, aseguró: "No podemos salir de la lógica legal que establece que el diálogo se debe mantener con los sindicatos".

En primer lugar, Uñac se refirió a lo que desencadenó el reclamo salarial. "En el Gobierno del expresidente Macri la economía no funcionó como todo el mundo quisiese, necesitábamos más inversión dentro de sus presupuestos destinados a la obra pública, pero eso se logra con una resolución permanente de conflictos de intereses que se van dando en el ámbito de la administración que no se da de manera natural y mucho menos de manera fácil. A eso hay que sumarle el contexto de pandemia, que afectó la economía en el mundo imaginesé qué puede pasar con la Argentina que es un país altamente endeudado y que tiene que convivir con un flagelo como es la inflación. Por eso, yo no sé si fue sorpresa o no lo que sucedió", comentó en diálogo con Radio Colón.

Y agregó: "Lo que nosotros que somos mandatarios, porque los mandantes son quienes ejercen el derecho de votar, hicimos para resolver este conflicto lo hicimos con muchísimo esfuerzo. Quedando entre las provincias que más aumento salarial ha dado hasta la fecha, pero teniendo un compromiso que es que, nosotros no podemos perder de vista que el Estado sanjuanino debe caminar sobre este delicado equilibrio de no gastar más de lo que nos ingresa y eso debe ser un compromiso de todos, no de un gobernador, un dirigente o de un sector. Si no, de todos los sanjuaninos".

Para continuar comentó, "el Gobierno de San Juan siempre ha tenido el oído muy predispuesto a escuchar cada una de las demandas. Por eso, por ejemplo, somos de las provincias que más casas construye. Pero tenemos que respetar el ámbito legal, que establece que las paritarias se deben dar con los representantes de cada uno de los sectores de la docencia, como pasa también con cada uno de los sectores de la administración. Cada uno de los gremios después tendrá elecciones y se podrán presentar las listas que se pretendan. Pero nosotros no nos podemos salir de la lógica que establece el ámbito legal en la administración pública, que es mantener el contacto con los secretarios generales de cada uno de los trabajadores".

A la vez, analizó: “Hemos hecho el máximo esfuerzo. Pero hay ahora otros sectores que nos están preguntando, bueno, si se ha dado el 40 por ciento de aumento en un solo tramo adelantándonos a la inflación, porque en realidad con el 25 por ciento anterior hemos cubierto la inflación mensual en el país, cómo hacemos para poder mantener este equilibrio hacia adelante. Cómo buscamos también que la totalidad del presupuesto no tenga como destino los salarios de los empleados de la administración. Nosotros, los empleados públicos, somos 43 mil trabajadores y la población económicamente activa en la provincia son 350 mil. O sea que, yo no puedo perder vista a esos trabajadores activos, y entre ellos las 16 mil personas que están buscando trabajo y a las que les hace falta que el Estado genere mayor cantidad de oportunidades, y somos de las provincias que menos desocupación tienen. Es decir, estamos en este equilibrio ente lo que tenemos que hacer, cómo destinar el presupuesto, cómo atendemos a los trabajadores de la administración, pero también como los otros 307 mil trabajadores también sienten que hay un Estado del cual, no dependen de manera directa, pero también necesitan que se los represente. A este equilibrio no lo podemos perder en San Juan".

En desarrollo.-