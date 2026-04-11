    • 11 de abril de 2026 - 16:50

    A un año de la nueva Maternidad en Jáchal: ya nacieron 252 bebés y más de 7.800 mujeres fueron atendidas

    El Hospital San Roque de Jáchal fortaleció el área Maternidad con la atención sanitaria en el norte provincial sin necesidad de traslado al Gran San Juan.

    64 07.04.25 Inauguración de la Maternidad, unidad de Oncologìa y modernización
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Al cumplirse un año de la inauguración de la maternidad en el Hospital San Roque de Jáchal, el balance sanitario refleja un fuerte impacto en la atención de la salud en el norte de San Juan: 252 bebés nacieron en este período y más de 7.800 mujeres recibieron asistencia médica.

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    El servicio, inaugurado el 7 de abril de 2025 por el gobernador Marcelo Orrego, se consolidó como un pilar clave para evitar el traslado de embarazadas hacia la capital provincial, permitiendo que las pacientes puedan transitar el embarazo, el parto y los controles en su propio departamento y acompañadas por sus familias.

    Según datos oficiales, durante 2025 se registraron 191 nacimientos (109 varones y 82 mujeres), mientras que en lo que va de 2026 ya nacieron 61 bebés, con una leve mayoría de niñas. Las pacientes provienen no solo de Jáchal, sino también de localidades cercanas como Niquivil, Mogna, Villa Mercedes, Pampa Vieja e incluso del departamento Iglesia.

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    La directora de Maternidad e Infancia, Lenka Dumandzic, destacó que el impacto va más allá de los partos. Subrayó la importancia de los controles ginecológicos regulares, que permiten prevenir enfermedades como el cáncer de mama y el cervicouterino, además de fortalecer las políticas de salud sexual y reproductiva.

    Uno de los hitos del servicio es la implementación de la primera Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR) de la provincia, donde las mujeres pueden dar a luz en un entorno con menor intervención médica y con acompañamiento afectivo, en línea con la Ley de Parto Respetado y el modelo de maternidad centrada en la familia. El área cuenta con un equipo interdisciplinario de más de 30 profesionales.

    Pero el crecimiento del hospital no se limita a la maternidad. El centro de salud también sumó servicios clave como el Hospital de Día Oncológico, donde más de 120 pacientes reciben tratamiento, y la Unidad de Diálisis, que beneficia a 38 personas, evitando traslados prolongados.

    17 07.04.25 Inauguracion de la Maternidad, unidad de Oncologia y modernizacion

    A esto se suma la tercera terapia intensiva pública de la provincia, con más de 60 pacientes críticos atendidos, y la incorporación de equipamiento de diagnóstico por imágenes de alta complejidad, incluyendo tomógrafo, rayos X, mamografía y ecografía. Desde su instalación, se realizaron más de 3.200 tomografías.

    El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, remarcó que estos avances responden a una política de descentralización sanitaria que busca acercar servicios de calidad a toda la población. Además, destacó el rol estratégico del hospital como centro de referencia para el norte provincial, facilitado por la conectividad que ofrece la Ruta 150.

    A un año de su puesta en marcha, la maternidad de Jáchal no solo muestra cifras, sino también un cambio estructural en el acceso a la salud para miles de familias sanjuaninas.

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