Alberto Fernández volvió a cruzar a Cristina Kirchner: "Si le hubiera hecho caso, hubiera volado todo por los aires"

El ex presidente Alberto Fernández reabrió la interna del extinto Frente de Todos y volvió a lanzar duras críticas contra la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al analizar el desarrollo de su mandato entre 2019 y 2023. En una entrevista concedida al creador de contenido argentino Joaco Santos, el ex jefe de Estado defendió su alineamiento económico y cargó contra la presión interna que sufrió durante su gobierno.

La pelea por los lugares clave para tallar en la Justicia sanjuanina

"Si le hubiera hecho caso a Cristina, hubiera volado todo por los aires. Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, capaz hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos", aseveró Fernández.

Durante la conversación, el ex mandatario reflexionó sobre la dinámica de poder en la fórmula presidencial que gobernó el país y remarcó las diferencias de criterio que mantuvo de forma constante con el sector que respondía a la ex jefa de Estado.

El peso del cargo: "Era una vicepresidenta con un peso muy importante sin duda, pero también se encontró con un presidente que no compartía todas sus miradas", sostuvo.

Tensiones de gobernabilidad: Ante la consulta sobre si modificaría algo del pacto político original, el ex mandatario argumentó que el error pasó por exigir sumisión al Poder Ejecutivo. "Si cada uno hubiera entendido el rol que tenía hubiera sido más fácil. Pero ya el solo hecho de que te pidan que le obedezcas a la vicepresidenta, hay algo que está mal", enfatizó.

La defensa del acuerdo con el FMI

El punto de mayor fricción que recordó Fernández estuvo vinculado a la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una medida que distanció definitivamente a las dos principales figuras del Poder Ejecutivo de ese período.

Al respecto, el ex jefe de Estado defendió la firma del entendimiento para evitar un escenario de quiebra financiera internacional:

"¿Qué piensan que hubiera pasado si el día que tenía que pagar 19 mil millones de dólares no los pagaba? Hubiéramos caído en default con el Fondo Monetario y hubiéramos quedado a la intemperie en el sistema financiero mundial", afirmó.

Un historial de cruces en la interna oficialista

No es la primera ocasión en que Fernández apunta directamente contra la ex mandataria. En mayo de 2022, había cuestionado la visión económica del kirchnerismo duro al señalar que no ponderaban las dificultades provocadas por la pandemia de Covid-19.

Posteriormente, en 2023, criticó lo que calificó como un estilo "personalista" de conducción política y reconoció abiertamente que se sintió abandonado por su propia compañera de fórmula durante la etapa más compleja de su administración.