El Gobierno celebró la inflación de septiembre y aseguró que apunta a llevarla a un dígito anual

El vocero presidencial Adrián Ravier celebró que la inflación de septiembre fuera del 1,9% y aseguró que el Gobierno de Javier Milei mantiene como objetivo reducir el índice anual a un dígito. Durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, comparó el dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) con el 25% mensual registrado en diciembre de 2023, al inicio de la actual gestión.

Expectativa por la inflación de septiembre: a qué hora se conoce y por qué advierten que podría volver al 2%

La inflación tuvo un leve repunte en septiembre: fue de 1,9% y acumula 23,6% en el año

“Que hoy estemos abajo del 2%, creo que es un buen número comparado del lugar del cual venimos”, afirmó el funcionario. En su repaso, mencionó la secuencia de desaceleración que atravesó el Índice de Precios al Consumidor (IPC), desde registros mensuales del 25%, 12%, 8% y 4% hasta llegar a niveles cercanos al 2%.

Sin embargo, Ravier advirtió que la evolución de los precios no necesariamente seguirá un recorrido lineal. Señaló que pueden producirse aumentos temporales por factores estacionales y por impactos internos o externos, aunque sostuvo que la tendencia general continúa siendo descendente.

“El presidente Milei dice que este es un fenómeno estrictamente monetario y, si controlamos los agregados monetarios, el IPC va a ir cediendo”, expresó el vocero. Según la explicación oficial, el control de la cantidad de dinero en circulación permitirá profundizar la desaceleración inflacionaria en el mediano plazo.

Durante la conferencia, Ravier también vinculó la evolución de los precios con los indicadores sociales. Recordó que la pobreza fue del 32% en el primer semestre de 2026 y señaló que ese período estuvo marcado por una inflación mensual del 3,4% en marzo.

El funcionario consideró que una nueva reducción del IPC, acompañada por aumentos salariales nominales superiores al 2% promedio, podría favorecer una recuperación de los ingresos reales. No obstante, reconoció que parte de la población puede percibir que sus ingresos dejaron de avanzar en los últimos meses.

Al explicar ese escenario, atribuyó parte de las dificultades a la coyuntura internacional. Entre los factores que mencionó se encuentran la guerra en Medio Oriente, las variaciones del precio del petróleo y las tasas de interés de Estados Unidos, elementos que, según sostuvo, afectaron el desempeño económico reciente.

El Gobierno prevé crecimiento, pero a un ritmo menor

Ravier aseguró que la Argentina cerrará 2026 con crecimiento económico, aunque admitió que la expansión podría ser inferior a la prevista inicialmente. La declaración se produjo luego de una consulta sobre la revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que redujo al 2,1% su proyección de crecimiento para el país.

El vocero atribuyó el ajuste de las estimaciones al contexto global y señaló que otras economías emergentes también fueron afectadas por ese escenario. Frente a ese panorama, sostuvo que la actividad argentina mantendrá como uno de sus motores al dinamismo de las exportaciones.

Por último, el funcionario afirmó que la inflación perdió centralidad entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, aunque aclaró que el problema todavía no está resuelto. Según su evaluación, la reducción del índice mensual constituye un avance hacia la meta oficial de alcanzar una inflación anual de un solo dígito.