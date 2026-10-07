    • 7 de octubre de 2026 - 18:14

    El gremio de los choferes no acató la conciliación obligatoria y sigue el paro de colectivos

    La UTA mantiene la retención de servicio pese a la conciliación obligatoria. El gremio reclama el pago de aumentos adeudados, mientras los empresarios piden más subsidios y el Gobierno advierte con sanciones.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El conflicto entre la UTA y las empresas de colectivos entró este miércoles en horas decisivas. A las 18, el secretario de Finanzas del gremio, Antonio Ruiz, confirmó a DIARIO DE CUYO que los choferes todavía no habían recibido ninguna propuesta salarial y que, por el momento, mantendrán la medida de fuerza, pese a la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo.

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    El paro comenzó durante la madrugada y dejó a San Juan sin transporte público durante toda la jornada. Miles de usuarios debieron recurrir a vehículos particulares, taxis, remises, Uber y DiDi para llegar a sus trabajos. El impacto también alcanzó a las escuelas, donde el Ministerio de Educación anunció que se justificarían las ausencias y tardanzas vinculadas con la falta de colectivos.

    El comercio también sintió el golpe. Según la Cámara de Comerciantes Unidos, la concurrencia habitual a la Peatonal cayó alrededor de un 70%.

    El reclamo de los choferes es salarial. Ruiz aseguró que el último acuerdo contempla recomposiciones desde mayo hasta septiembre, pero que los trabajadores cobraron sus haberes con una escala correspondiente a abril. Según el dirigente, un chofer debería percibir actualmente unos $2,3 millones, mientras que recibió alrededor de $1,4 millones. La diferencia acumulada por los aumentos pendientes rondaría los $800.000 por trabajador.

    Del otro lado, los empresarios nucleados en ATAP sostienen que el sistema no puede afrontar los mayores costos sin un nuevo esquema de subsidios y cuestionan que el Gobierno provincial no autorice una suba del boleto.

    El Ejecutivo, en tanto, cuestionó que la medida haya sido sorpresiva y advirtió sobre posibles sanciones. Finalmente, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y convocó a empresarios y gremialistas a una audiencia para este jueves a las 11.30, en la sede de calle Santa Fe.

    La incógnita ahora es si la UTA acatará la conciliación y retomará el servicio antes de esa audiencia. Por ahora, según confirmó el gremio, los colectivos siguen sin circular y no hay una propuesta salarial que permita destrabar el conflicto.

    Al respecto, DIARIO DE CUYO supo de una reunión clave que está manteniendo en los últimos minutos la cúpula del sindicato para evaluar toda la situación y tomar posibles denificiones. Es posible que sea la puerta que se abra para comenzar a destrabar el conflicto, aunque de momento no trascendió ninguna conclusión.

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