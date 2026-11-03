Elecciones en la CTA San Juan: la oposición denunció irregularidades y pidió anular los comicios, pero la votación continúa normal

Este martes, la lista 26 de Julio, que enfrenta a la nómina encabezada por Patricia Quiroga, cuestionó el desarrollo de los comicios sindicales y aseguró que hubo problemas con los padrones, la fiscalización y el acceso de los afiliados a los lugares de votación. Sin embargo, desde UDAP aseguraron que la votación continúa con normalidad.

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La jornada electoral comenzó a las 9 y está previsto que se extienda hasta las 17. Sin embargo, el desarrollo de la votación quedó atravesado por el planteo de la oposición, que decidió hacer pública su postura a través de un comunicado firmado por la Lista 26 de Julio.

En el documento, el espacio que conduce Carla Costabile manifestó su "imposibilidad de continuar con el acto eleccionario en curso" y enumeró una serie de situaciones que, según denunciaron, afectaron la transparencia de los comicios y el derecho de los afiliados a votar.

Entre los principales cuestionamientos, la oposición aseguró que se le impidió fiscalizar las mesas de votación de toda la provincia. También sostuvo que los padrones correspondientes a los presidentes de mesa no coincidían con los enviados por la Junta Electoral para fiscalizar la elección y denunció que la Junta Electoral Nacional modificó los padrones dos horas después de iniciado el comicio.

Otro de los puntos señalados estuvo relacionado con las urnas. Según la lista opositora, en distintas mesas se encontraron urnas sin las correspondientes fajas de seguridad y otras que no tenían firmas. Además, denunciaron que se les impidió ingresar a los cuartos oscuros para controlar los votos y que, en varios casos, los lugares de votación fueron modificados a último momento.

El comunicado también apuntó a lo ocurrido en la propia sede de la CTA de los Trabajadores. Según la denuncia, personal identificado con la actual conducción y con la lista oficialista habría impedido el ingreso de afiliados que pretendían ejercer su derecho al voto.

A partir de estos cuestionamientos, la Lista 26 de Julio pidió la anulación de los comicios y sostuvo que las irregularidades denunciadas atentaron contra la democracia sindical.

Del otro lado, Patricia Quiroga transmitió a través de las vías institucionales de UDAP que las elecciones continúan normalmente. La dirigente docente encabeza la Lista 10, que lleva como candidato a secretario general adjunto a Sergio Calderón, actual titular de la CTA sanjuanina.

La competencia enfrenta a dos espacios con representación en distintos sectores del sindicalismo provincial. Quiroga, al frente de UDAP, busca asumir la conducción de la central, mientras que Costabile, secretaria adjunta nacional de ASIJEMIN, encabeza la propuesta opositora de la Lista 26 de Julio.