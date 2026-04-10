Histórico: por primera vez, ciudadanos peruanos participarán de las elecciones votando en San Juan

Perú estará de elecciones este domingo , en medio de un escenario marcado por la inestabilidad, la desconfianza social y el paso de 8 presidentes en 10 años marcados por la crisis y el escándalo. Son 35 los candidatos que se encuentran en la carrera presidencial y desde San Juan , los ciudadanos peruanos podrán elegir al representante de su país por primera vez en la historia sin necesidad de trasladarse a otra provincia.

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Serán 130 ciudadanos peruanos los que podrán sufragar en San Juan , conforme detalló Pául Cárdenas, presidente de la Asociación Civil Comunidad Peruana en San Juan. Si bien son más las personas que pueden votar, siendo unos 400 aproximadamente, no todos figuran en el nuevo padrón, por lo que el grueso de electores deberá trasladarse hasta Mendoza en el caso de querer emitir su voto.

Cárdenas explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO que, históricamente, los peruanos residentes en San Juan debían viajar hasta Mendoza para participar de los comicios, lo que no solo representaba un gasto en traslado, sino también complicaciones en la logística llevando a que no todos pudieran elegir a sus representantes. “Es importante para nosotros votar porque además de elegir presidente y vicepresidente, votamos también senadores, diputados y miembros del Parlamento Andino que son representantes de los ciudadanos peruanos que se encuentran en el exterior. Por eso para nosotros es muy importante que se haya habilitado la mesa en San Juan” , detalló Cárdenas.

El logro fue gracias a las gestiones que realizaron desde la asociación ante el Consulado de Perú, que contaron con el apoyo del Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Relaciones Institucionales.

“Estamos entusiasmados porque San Juan, a pesar de ser una provincia pequeña es muy representativa. Tenemos una comunidad muy activa desde lo social, profesional y cultural. Esto no deja de ser un hecho histórico para nosotros” , reflexionó Cárdenas.

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Conforme explicó Cárdenas, la mesa se encontrará habilitada este domingo 12 de abril de 7 a 17 horas. Se ubicará en el foyer del Auditorio Eloy Camus, en el Centro Cívico.

Hasta allí podrán llegar los 130 ciudadanos que figuran en el padrón electoral. Es importante destacar que tener el DNI vencido no será un inconveniente para poder sufragar. Para saber dónde votar y evacuar cualquier otro tipo de duda, pueden consultar en el sitio https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio.

Elecciones en Perú: 35 candidatos a presidentes y ocho destituciones en una década

Las elecciones de este fin de semana se dan tras la destitución de José Jerí, quien fue presidente hasta febrero de este año tras un mandato de solo 8 meses, luego de haber asumido por la destitución de Dina Boluarte.

Ollanta Humala fue el último presidente peruano que completó su mandato, en 2016. Desde esa fecha en adelante, pasaron 8 mandatarios, varios de ellos removidos de su cargo por “permanente incapacidad moral” para gobernador, según lo consideró el Congreso.

Los comicios que se celebrarán en las próximas jornadas estarán marcados por varios aspectos. La inestabilidad social, la fragmentación política, la incertidumbre combinada con la esperanza de ponerle fin a la situación actual. A ello se suma el largo listado de candidatos presidenciales, donde destacan desde un ex futbolista, un cómico, un médico prófugo y hasta dos exalcaldes de Lima.

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Sin embargo, quien encabeza las encuestas por estas horas es Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular. Se trata de su cuarta candidatura presidencial consecutiva, lo que refuerza su nivel de conocimiento público y su peso dentro del sistema político.

La segunda Carlos Álvarez, excomandante de perfil antisistema, con manejo de un discurso crítico hacia la política tradicional y fuerte énfasis a la inseguridad, siendo la sorpresa de la campaña electoral.