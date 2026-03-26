Los detalles del Parque de Santa Lucía que anunció Kanki Orrego en la apertura de sesiones: cómo avanza la obra y qué tendrá el predio

En la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente de Juan José Orrego centró uno de los anuncios más relevantes de su discurso en el desarrollo del futuro Parque de Santa Lucía , una obra que definió como “un gran sueño” en pleno proceso de ejecución y que apunta a convertirse en un nuevo polo recreativo, cultural y turístico del departamento.

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El jefe comunal detalló que el proyecto, ubicado en la zona de La Legua, ya atraviesa una etapa concreta de avance. “Hace un año lo anunciamos y luego comenzamos a trabajar en la concreción de nuestro gran sueño”, expresó, al tiempo que remarcó que se trata de “un proyecto pensado para todas las edades, un espacio que será punto de encuentro para los santaluceños”.

Según precisó, las tareas iniciales incluyeron la nivelación del terreno, la instalación subterránea de infraestructura básica —cloacas, agua, gas, electricidad y tritubos— y la construcción de sanitarios. Estas intervenciones marcaron “el inicio formal de esta gran obra”, de acuerdo a lo expuesto en el discurso.

En paralelo, el municipio avanzó en la ampliación del predio mediante la compra de una hectárea adicional para mejorar la accesibilidad. El parque contará con cuatro ingresos principales: por calle Hipólito Yrigoyen, dos accesos vinculados al barrio Brisas del Sauce y un nuevo ingreso por calle Pellegrini.

Orrego también señaló que ya se ejecutan trabajos de demarcación de senderos, veredas y sectores destinados a espacios gastronómicos y de encuentro. “Ya iniciamos el hormigonado de los senderos y caminos internos que recorrerán lo que será, sin dudas, el parque más lindo de San Juan”, afirmó.

Uno de los aspectos más destacados del anuncio fue el detalle del equipamiento proyectado. El intendente confirmó que el parque incluirá un planetario, un anfiteatro “único en la provincia” y áreas específicas para actividades deportivas y recreativas.

En ese sentido, indicó que ya fueron enviadas licitaciones para distintos frentes de obra, que contemplan desde la compra e instalación de juegos hasta trabajos estructurales en hormigón y hierro. También abarcan la construcción del planetario —con su correspondiente equipamiento— y del anfiteatro.

El predio contará además con sectores de calistenia, senderos aptos para caminatas, patinaje y atletismo, y espacios pensados para mascotas. A esto se sumarán tres módulos de sanitarios —incluyendo accesibilidad— y tres áreas gastronómicas actualmente en construcción.

“Este será un lugar pensado para disfrutar, aprender y compartir”, sostuvo Orrego, quien subrayó que el objetivo es integrar cultura, educación, deporte y turismo en un mismo espacio.

El intendente enmarcó la obra dentro de una estrategia más amplia de desarrollo urbano y generación de espacios públicos. En esa línea, aseguró que el parque “será un nuevo punto de referencia para Santa Lucía y para todo San Juan”.