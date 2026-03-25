Encontraron una pistola en una cuneta en Santa Lucía: investigan su origen

Un arma de fuego fue encontrada abandonada en el departamento Santa Lucía, en el marco de recorridas preventivas realizadas por la Policía de San Juan.
El hecho ocurrió en una cuneta de riego del barrio San Lorenzo.
Un arma de fuego fue encontrada abandonada en el departamento Santa Lucía, en el marco de recorridas preventivas realizadas por la Policía de San Juan.
El hallazgo se produjo en una cuneta de riego del barrio San Lorenzo, donde efectivos de la Unidad Operativa Richet Zapata realizaban tareas de prevención y entrevistaban a dos sujetos en actitud sospechosa.
En ese contexto, los uniformados encontraron una pistola calibre 6 milímetros, tipo Browning, que se encontraba abandonada en el lugar.
Tras el procedimiento, se realizó la consulta correspondiente al sistema acusatorio, que determinó que no existía intervención previa vinculada al arma. Por este motivo, se iniciaron actuaciones en la Comisaría 29na con el objetivo de establecer la procedencia del arma y determinar si estuvo involucrada en algún hecho delictivo.