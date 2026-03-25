Encontraron una pistola en una cuneta en Santa Lucía: investigan su origen

El hecho ocurrió en una cuneta de riego del barrio San Lorenzo.

Arma de fuego en una cuneta de Santa Lucía.

Un arma de fuego fue encontrada abandonada en el departamento Santa Lucía, en el marco de recorridas preventivas realizadas por la Policía de San Juan.

El hallazgo se produjo en una cuneta de riego del barrio San Lorenzo, donde efectivos de la Unidad Operativa Richet Zapata realizaban tareas de prevención y entrevistaban a dos sujetos en actitud sospechosa.

En ese contexto, los uniformados encontraron una pistola calibre 6 milímetros, tipo Browning, que se encontraba abandonada en el lugar.