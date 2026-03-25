    • 25 de marzo de 2026 - 11:46

    Encontraron una pistola en una cuneta en Santa Lucía: investigan su origen

    El hecho ocurrió en una cuneta de riego del barrio San Lorenzo.

    Arma de fuego en una cuneta de Santa Lucía.

    Arma de fuego en una cuneta de Santa Lucía.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    El hallazgo se produjo en una cuneta de riego del barrio San Lorenzo, donde efectivos de la Unidad Operativa Richet Zapata realizaban tareas de prevención y entrevistaban a dos sujetos en actitud sospechosa.

    En ese contexto, los uniformados encontraron una pistola calibre 6 milímetros, tipo Browning, que se encontraba abandonada en el lugar.

    Tras el procedimiento, se realizó la consulta correspondiente al sistema acusatorio, que determinó que no existía intervención previa vinculada al arma. Por este motivo, se iniciaron actuaciones en la Comisaría 29na con el objetivo de establecer la procedencia del arma y determinar si estuvo involucrada en algún hecho delictivo.

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