Luego de su regreso de París, Milei reunió al Gabinete con Brasil y la agenda legislativa como eje

El presidente Javier Milei retomó esta mañana las reuniones con el Gabinete luego de dos lunes sin encuentros, en un intercambio en la que intetó ordenar la agenda legislativa para lo que resta del año y avanzar con la reforma electoral, una de las claves con la mira en las elecciones de 2027.

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El mandatario, que llegó a Casa Rosada a las 9.18, compartió con sus funcionarios detalles de su viaje a París, en el marco de la Argentina Week , y analizó además el escenario regional luego del triunfo del senador Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil, donde se impuso sobre el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva .

Los integrantes de la administración libertaria se dieron cita en el Salón Eva Perón durante una hora cuarenta.

El balotaje entre ambos candidatos por los destinos del país vecino se realizará el próximo 25 de octubre y, luego de la oficialización de los resultados, Milei se mostró activo en redes sociales y compartió distintos mensajes en respaldo del dirigente brasileño.

Entre los temas, el Gobierno habló en torno al avance de la derecha en la región y deberá definir si Milei viajará a Brasil para respaldar al candidato del Partido Liberal (PL) antes del balotaje, luego de que Bolsonaro anticipara que lo invitaría en caso de imponerse en la primera vuelta.

En el plano doméstico, el Ejecutivo debe definir la agenda legislativa, en la que la reforma electoral, que contempla la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), ocupa un lugar central.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tendrá además la tarea de traducir en respaldo parlamentario los acuerdos alcanzados por el oficialismo con los 13 gobernadores que participaron de las actividades en París durante la última semana. Para eso, habilitará reuniones individuales con mandatarios provinciales a lo largo de la semana.

La hoja de ruta también contempla el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el Presupuesto 2027, además de los proyectos vinculados con discapacidad y morosidad.

A ese cronograma se sumó la necesidad del Gobierno de preservar el DNU 70/2023, luego del fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras y dejó nuevamente operativo el artículo 154 del decreto.