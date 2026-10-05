Luis Caputo habló sobre una eventual victoria de Flávio Bolsonaro en Brasil: "Una afinidad política que hace la diferencia"

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al resultado de las elecciones en Brasil y planteó que una eventual victoria de Flávio Bolsonaro en segunda vuelta abriría una etapa de mayor sintonía política en la región.

Luis Caputo negó que Argentina esté en recesión: "Estamos creciendo menos que antes"

Caputo celebró el triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil y proyectó una mayor sintonía política con la Argentina

“La Argentina tiene una relación histórica, institucional y comercial con Brasil que siempre va a estar, independientemente de quién gane. Ahora se agrega una afinidad política que hace una diferencia, que mejora el diálogo y las ganas de cooperar y trabajar juntos”, afirmó en declaraciones al streaming La Misa (Carajo).

En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda reforzó: “(Scott) Bessent dice que todo el cambio que se está dando en Latinoamérica se dio a partir de Milei. Ellos son los primeros que se dan cuenta. Cuando tuvo que justificar la ayuda que nos dio en octubre de 2025, dijo que fue la mejor inversión en la historia en términos geopolíticos, porque no puso plata, de hecho ganó plata, y en menos de un año el continente se tiñó de azul y de aliados geopolíticos americanos”.

“Lo de Trump y Bessent fue una genialidad indiscutible, así que ellos valoran enormemente lo que hizo el Presidente por la región”, agregó.

El ministro también destacó los resultados de la Argentina Week de París y aseguró que el encuentro dejó señales positivas para la llegada de capitales al país. “Salió espectacular la Argentina Week de París, no solo por las inversiones que se anunciaron, sino por el calibre de los empresarios que hubo, gente pesada en serio”, afirmó.

“Recuperamos la confianza como país”, aseguró Caputo

En ese sentido, sostuvo que uno de los principales cambios que observa el Gobierno es la recuperación de la confianza de los inversores. “El estar recuperando la confianza como país acá se le da poca bolilla, y es tal vez lo más importante: que se hicieron cambios respetando los contratos y la propiedad privada”, planteó.

Caputo aseguró además que durante años “se había normalizado en la Argentina el atropello a la propiedad privada” y contó que varios CEO de grandes compañías destacaron ante funcionarios argentinos el cambio de enfoque de la actual administración. “Que en apenas dos años y medio este presidente y este gobierno hayan generado semejante confianza muestra un cambio estructural”, afirmó.

Caputo habló sobre las elecciones y dijo que confía en un triunfo de Milei

El ministro también se refirió al escenario electoral argentino y relativizó el impacto de las encuestas. “En octubre perdía el Presidente y la gente no llegaba a mitad de mes, lo mismo que tratan de decir ahora, y se pierde el más importante de los sentidos, que es el sentido común. No tenía duda de que se iba a ganar por paliza”, sostuvo.

Y agregó: “Las encuestas no me pueden importar menos, porque confío en la gente”.

Caputo fue todavía más enfático al referirse a sus expectativas para las próximas elecciones: “Debo ser la persona más optimista del gobierno en cuanto a las elecciones: en todos los escenarios gana el Presidente, no hay ninguno en que no gane”.

De todos modos, aclaró que desde el Ministerio de Economía trabaja contemplando un escenario diferente. “Obviamente que contemplo que pueda estar errado y, como ministro de Economía, actúo como si fuera a estarlo. Si pasa lo que pienso que va a pasar, espectacular; si no, le vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”.

Sobre el riesgo político que observan algunos inversores, sostuvo: “El riesgo kuka es que gane el kirchnerismo y para mí es cero, no hay ninguna posibilidad de que eso pase, pero no todos los inversores ni el mercado piensan eso y yo tengo que actuar en consecuencia”.

“Me voy a preparar por si alguno piensa que no va a ser así y tener las herramientas”, agregó.

La relación con los gobernadores y la situación de la actividad económica

Caputo también aseguró que la relación del Gobierno con los gobernadores “está muy bien” y destacó la señal que, según su mirada, dieron los mandatarios provinciales que participaron de las actividades en Francia.

“Para todos los inversores, ver a todos esos gobernadores de la oposición diciendo que el rumbo no se cambia fue muy fuerte”, afirmó.

Luego agregó: “La relación con ellos es muy buena y todas las interacciones con el Presidente fueron muy buenas. El Presidente fue muy generoso y eso a los gobernadores les importó mucho”.

También destacó el vínculo internacional de Milei y sostuvo: “Los gobernadores lo veían al Presidente con Macron a los abrazos, ese nivel de llegada que tiene el Presidente, que no es común para un presidente en Francia, Estados Unidos, en todos lados. Es una figura mundial y eso juega un papel importante, porque transmite mucha confianza y afuera se valora”.

“Esto no es trivial, porque esto hace que fluyan las inversiones para las provincias, generación de empleo, y esto es mucho mejor que ir a golpear la puerta de un ministro de turno”, agregó.

En el tramo económico de la entrevista, Caputo atribuyó parte de la desaceleración a un contexto internacional más adverso. “La suba de tasas internacionales está en niveles que hay que remontarse a la década de los 90”, señaló.

Y explicó: “Estamos en una situación en la que el shock externo influyó e impactó en todos lados, en términos de actividad, inflación y riesgo país”.

Según el ministro, la tendencia de la actividad continúa siendo positiva. “Vamos 29 meses consecutivos de crecimiento en la tendencia ciclo del EMAE, que es lo que saca el ruido, como los efectos puntuales como paros, el mundial, ahora viene el Papa, menos días hábiles, que afectan las mediciones y suman volatilidad”.

“El EMAE está viendo cambios estructurales en la economía”, sostuvo.

Caputo reconoció, sin embargo, que el ritmo es menor: “Es cierto que se está creciendo a un ritmo menor, más o menos al 0,2% mensual. Es razonable dado estos shocks”.

También se refirió al costo de la energía para las pequeñas y medianas empresas y sostuvo que parte de los aumentos se debieron a la falta de contratación anticipada. “Las pymes pagaron la energía más cara, en parte por desconocimiento”, afirmó.

Y explicó: “Muchos, por desconocimiento, no hicieron contratos; entonces hubo muchas empresas que terminaron pagando la energía en el spot”.

“Ahora empezó a bajar, pero lo bueno es que muchos ya se desayunaron de esto y van a empezar a comprar. La energía es un insumo más que hay que comprar”, agregó.

Finalmente, rechazó las proyecciones que anticipan una recesión para 2027 y sostuvo que la economía terminará este año en terreno positivo.

“Terminar el año creciendo al 2 o 2,5. Va a ser el tercer año consecutivo de crecimiento y el año que viene también. Cuatro años seguidos de crecimiento, casi tres veces arriba de la OCDE y cuatro y medio arriba del promedio argentino”, afirmó.

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Además, insistió en que todavía quedan reformas pendientes: “Hay un montón de cosas por hacer. Tenemos que seguir bajando impuestos, sacando regulaciones, invirtiendo en infraestructura”.

Y cerró ese tramo de la entrevista con otra definición: “No hay que tener miedo a competir. Cuando el argentino compite, gana”.