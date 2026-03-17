    • 17 de marzo de 2026 - 12:16

    Patricia Bullrich llamó "señora presidiaria" a Cristina y la acusó de "saquear las arcas del Estado"

    La Senadora de LLA afirmó “si no quiere estar declarando ni ya condenada por corrupción en todas las instancias judiciales, no debería haber robado”.

    Patricia Bullrich.-

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    “Señora Presidiaria: si no quiere estar declarando ni ya condenada por corrupción en todas las instancias judiciales, no debería haber robado. Fácil. Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado”, publicó este martes Bullrich en su cuenta personal de la red social X.

    Bullrich enumeró entre las irregularidades cometidas por Kirchner mientras era Presidenta, los “retornos de obras que nunca se hicieron, contrataciones truchas en tus hoteles y un esquema para enriquecer a Lázaro Báez hasta convertirlo en uno de los mayores dueños de tierras de la Patagonia”.

    “La única responsable de sus acciones es usted”, señaló la senadora por la Capital Federal y presidenta del bloque de LLA en la Cámara alta.

    La legisladora aludió de ese modo a la presencia de Cristina Kirchner ante el Tribunal Oral Federal 7, para declarar en el marco de la denominada “Causa cuadernos”, donde se investigan hechos de corrupción ocurridos durante la gestión de la ex mandataria.

    Cristina Kirchner se encuentra cumpliendo una condena de seis años, con prisión domiciliaria desde junio de 2025, que cumple en su departamento de San José 1111 en el barrio porteño de Constitución, por la denominada “Causa Vialidad”.

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