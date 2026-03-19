    • 19 de marzo de 2026 - 08:29

    Qué sindicato docente intentó jugar la interna de UPCN y desató la furia de Pepe Villa

    El secretario General de UPCN disparó contra un gremio por contactarse con la oposición interna. ¿De quién estaba hablando?

    Pepe Villa.

    Pepe Villa.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    Una declaración radial explosiva, típica del histórico sindicalista Pepe Villa, destapó un conflicto entre gremios. El secretario General de UPCN San Juan -que está encaminado a un nuevo mandato- dijo que "hay un sindicato que ha conversado con la oposición nuestra". Ardió Troya.

    Leé además

    Triunfo de UPCN en Tucumán.

    UPCN dio vuelta un partido épico en Tucumán y quedó a un paso de la final
    UPCN San Juan Vóley busca meterse nuevamente en la final de la Liga Argentina.

    UPCN abre la semifinal de la Liga de Vóley ante Monteros en Tucumán

    Fuentes confiables aseguraron a DIARIO DE CUYO que el principal gremio docente de la provincia, UDAP, entró en conversaciones informales con el -no legalizado- candidato opositor a Villa, el exsecretario de Obras Sociales de UPCN, Alejandro Savoca.

    Fiel al estilo vehemente del dirigente justicialista, que lleva más de 40 años al mando del sindicato de empleados estatales más grande San Juan, Villa aseguró que ese tipo de charlas "nos abre la puerta para que en una próxima interna de ese sindicato participemos nosotros, cosa que yo no he hecho nunca en mi vida".

    "Todo en su medida y armoniosamente, tranquilo. La venganza es un plato que se come frío", advirtió Villa en diálogo con la AM1020. Ciertamente, UPCN no tuvo, al menos hasta donde pudo saber este diario, injerencia en elecciones de otros sindicatos. De hecho, es una política de la CGT sanjuanina, conducida por Eduardo Cabello, no intervenir en internas ajenas.

    Todavía no trascendieron los nombres propios de las autoridades de UDAP que mantuvieron los contactos con la lista de Savoca y el expresidente de la UVT, Carlos Quinteros. La secretaria General, Patricia Quiroga, supo tener una posición apartidaria durante los primeros años de gestión. ¿Habrá entrado a jugar en la política?

    Por su parte, el secretario General de AMET, Daniel Quiroga, dijo a este medio que inmiscuirse en compulsas ajenas "no es nuestro modo de actuar. Nunca nos metemos con las instituciones gremiales en sus internas". El dirigente había despertado suspicacias porque subió a los estados de WhatsApp las declaraciones de Villa.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Centro Cívico.-

    UPCN acordó con el Gobierno provincial un aumento salarial con bono incluido

    Pepe Villa.-

    Pepe Villa desafió a Savoca tras la impugnación de su lista en UPCN: "Que vaya a La Haya, lo mismo les voy a ganar"

    Semifinales. UPCN se medirá con Monteros, primero en Tucumán y luego en San Juan buscando la final de la Liga.

    UPCN jugará la semifinal de la Liga de Vóley con Monteros de Tucumán

    Oscar Centeno, ex chofer y arrepentido clave de la Causa Cuadernos, en Comodoro Py.

    Juicio Cuadernos: Oscar Centeno, el remisero arrepentido, está en la sala para ser indagado