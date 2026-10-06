Todos los detalles de la autopista Santa Lucía-Caucete, según Perea: 24,5 kilómetros, cuatro puentes y una licitación que será a fin de octubre

La primera obra pública que el Gobierno de San Juan anunció que financiará con parte de los 600 millones de dólares obtenidos a través de la colocación del bono internacional ya tiene proyecto, plazos y fecha prevista de licitación. Se trata de la transformación de la Ruta 20 en una autopista de 24,5 kilómetros, entre Santa Lucía y Caucete , una intervención que incluirá dos calzadas por sentido, 2.100 luminarias, colectoras y cuatro puentes para resolver cruces que hoy concentran buena parte de los puntos conflictivos del corredor.

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Orrego anunció la construcción de la autopista San Juan-Caucete: se financiará con el bono que emitió la provincia

El anuncio fue realizado este martes por el gobernador Marcelo Orrego, quien presentó la obra como la primera aplicación concreta de los fondos obtenidos en el regreso de San Juan al mercado internacional de crédito. El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, fue el encargado de brindar los detalles técnicos y anticipó que el llamado a licitación se realizará a fines de octubre , con la expectativa de que la obra pueda comenzar a mediados de diciembre o principios del 2027.

El proyecto contempla la construcción de una autopista de 2+2 , es decir, dos carriles de circulación hacia cada sentido, separados por un sistema New Jersey de hormigón. El tramo tendrá una extensión total de 24,5 kilómetros y contará con iluminación a lo largo de todo el recorrido. El presupuesto estimado es de 180 millones de pesos.

"Vamos a generar una autopista de 2 + 2. ¿Qué significa? Dos calzadas de ida, dos de regreso con un sistema New Jersey de hormigón en el medio", explicó Perea durante la presentación.

Uno de los componentes destacados será la instalación de 2.100 luminarias , que alcanzarán tanto a la traza principal como a las colectoras. El objetivo es mejorar las condiciones de circulación también en los sectores urbanos atravesados por la Ruta 20, donde actualmente existen zonas con escasa o nula iluminación.

Dos frentes de obra al mismo tiempo

La intervención estará dividida en dos sectores, pero el Gobierno provincial prevé que los trabajos comiencen simultáneamente desde ambos extremos.

El primer frente partirá desde calle Gorriti, donde actualmente se trabaja en una rotonda y derivador, y avanzará hacia calle Zapata, en el cruce con el departamento 9 de Julio.

El segundo frente comenzará en la rotonda de Caucete y avanzará también en dirección a calle Zapata.

Perea explicó que la decisión de abrir los dos frentes al mismo tiempo responde a la intención de reducir los tiempos de ejecución. "Un pedido del gobernador, el inicio de obra, vamos a iniciar los dos frentes al mismo tiempo", señaló.

El funcionario agregó que el objetivo es que el proyecto avance con rapidez: "Queremos que sea una realidad y queremos que urgente ya podamos estar inaugurando lo antes posible esta obra".

Cuatro puentes para eliminar cruces peligrosos

Otro de los puntos centrales del proyecto será la construcción de cuatro puentes destinados a resolver cruces que actualmente generan situaciones de riesgo.

Entre los sectores mencionados por Perea están los cruces de calle Zapata, el Monumento al Gaucho y calle La Plata, considerados puntos conflictivos de la actual traza y escenarios de numerosos accidentes.

La solución será mantener la Ruta 20 en un nivel superior y llevar los accesos hacia los departamentos a cota cero. De esta manera, los vehículos que circulen por la autopista no tendrán que atravesar los cruces a nivel.

"Esto va a permitir estos cruces peligrosos, ya no vamos a tenerlos más, solucionándolo con estos puentes", explicó el ministro.

Un nuevo puente sobre el río San Juan

La obra también contempla una intervención sobre uno de los puntos más reconocibles de la Ruta 20: el cruce del río San Juan, conocido como el puente de Caucete.

Según detalló Perea, el puente existente será conservado y se construirá una estructura paralela de doble vía. La intención es mantener la estructura de hierro del viejo puente como parte del paisaje y patrimonio visual del corredor.

"Vamos a mantener la que existe hoy, el puente existente, y se va a construir un puente paralelo de doble vía, manteniendo la estructura de hierro del viejo puente Caucete como un ícono de los sanjuaninos", explicó.