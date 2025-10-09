¿Y la normalización de la JUP en San Juan? Fotos con los candidatos del PJ, pero sin consenso interno La agrupación que conduce el giojista Juan Pablo Gómez buscó sellar la unidad con otros sectores a través de conversaciones informales. Sin embargo, todavía no tuvo suerte.

Llamó la atención la bandera de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en la asunción de autoridades de la Federación Universitaria de San Juan en el Rectorado. Hubo un despliegue militante de la agrupación -todavía no normalizada- para recibir no sólo a la nueva conducción del gremio de los estudiantes, sino para recepcionar al grueso de la dirigencia del Partido Justicialista, candidatos e intendentes incluidos. Surgió así una foto que mostró el nivel de emparentamiento de la universidad con sectores justicialistas.

Pasó un mes de la postal militante en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). El 10 de septiembre, la casa de altos estudios abrió la puerta para el acto de renovación de la Federación, que formalizó el triunfo de la organización Ideas, que orbita la figura del tres veces gobernador José Luis Gioja. Asumió el nuevo presidente, Gonzalo Leyes, que reemplazo a Cinthia De Luca, de la misma procedencia política. Sin embargo, la JUP, que aprovechó el evento para mostrar fuerza dentro del peronismo y llevó a los candidatos a diputados nacionales Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo al acto, todavía no tiene consenso interno.

En la previa a las elecciones del estamento estudiantil, que ocurrieron el 27 de agosto, el jefe de la agrupación Ideas y secretario General de la JUP a nivel nacional, Juan Pablo Gómez, intentó lanzar el sello en la provincia. En ese momento, coqueteaba con una eventual candidatura suplente en la nómina del frente Fuerza San Juan. Incluso tuvo una reunión con el resto de las autoridades nacionales, entre ellos el principal armador Federico Arguelles, que vinieron a respaldar la normalización, en la Facultad de Filosofía.

No obstante, el esfuerzo del alfil de Gioja no tuvo un correlato material. Los sectores del peronismo tradicional como Hacer por Todos y también del Frente Patria Grande, que tuvo un impacto decisivo en la reelección del rector Tadeo Berenguer, reclamaron una falta de convocatoria a integrar un sello que busca representar al peronismo estudiantil en su totalidad. Durante el acto de asunción de autoridades, la JUP mostró las banderas y coreó a sus militantes, que comparte con Ideas, pero todo quedó en eso. Nuevamente, no hubo un lanzamiento oficial. ¿Por qué? De momento, las charlas informales que mantuvo Gómez con los referentes estudiantiles de los otros sectores no prosperaron.

La Cámpora, que responde a la senadora Celeste Giménez, es la única agrupación que respalda a la JUP. Tiene un sentido hasta laboral. Gómez es asesor de la kirchnerista en el Senado. Fue uno de los pocos giojistas que quedaron contenidos en el listado de colaboradores de la Cámara alta.