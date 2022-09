Alejandra Maglietti no teme a la hora de posar con poca ropa o en bikini y esta vez no fue la excepción. La diosa armó las valijas y viajó a Aruba junto a su íntima amiga Lucía Ugarte y provocó la inesperada reacción de Marcelo Tinelli.

Desde Aruba, Alejandra Maglietti no paro de publicar con explosivos álbums luciendo hilos dentales y bikinis de lo más osadas y atrevidas en las paradisíacas playas del Caribe.

La rubia incluso grabó videos luciendo una bikni transparente súper sexy que no solo enloqueció a sus seguidores sino que enloqueció a Marcelo Tinelli.

El conductor no dudó en darle like a la publicación de Alejandra Maglietti y los rumores no tardaron en estallar. ¿Se vine romance?