Eugenia "China" Suárez prendió fuego las redes sociales y subió la temperatura de la primavera con un explosivo video desde Miami. La morocha viajó por trabajo y aprovechó para enloquecer a sus fans.

Una vez más, la China Suárez se animó a bailar un desafío de Tik-Tok y fue por todo al hacerlo en bikini. Dueña de un lomazo curvy, eligió una micro-bikini color amarillo con corpiño ultra mini.

Además, la China Suárez se ha convertido en toda una it girl imponiendo tendencia con cada look que lleva y los clásicos shorts de jeans no fueron la excepción aunque sí que los elevó a otro nivel.

La actriz sorprendió a sus seguidores al compartir un album de fotos donde no solo estrenó flequillo sino que eligió unos shortcitos de jeans ultra cortos. Súper canchera, la diosa los combinó con remerita Levis, borcegos y no se privó de ningún angulo para dejar a la vista hasta el último detalle de su atuendo.