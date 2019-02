Florencia Peña es de esas actrices que siempre sorprende. Desde hace un tiempo a esta parte se la puede ver en sus redes sociales jugando a la sensualidad. Poses sexys y sugerentes con poquita ropa inundan su cuenta de Instagram y los comentarios y likes se multiplican con una velocidad increíble. Así es, a sus 44 años la actriz está más linda que nunca.

Esta vez, Flor se despachó con un par de imágenes para el infarto. Es que cuando posa delante de la cámara no se va con chiquitas. Aparece sentada en un sillón, luciendo una remera blanca sin corpiño y que en el frente dice The future is female,que en español significa El futuro es femenino.

Además, lleva una gorra con visera con la inscripción Soy la puta ama, frase que popularizó Alba Flores, protagonista de la exitosa serie La casa de papel. Recordemos que Flor es una ferviente militante del empoderamiento femenino y que participa activamente en el colectivo de actrices que lucha contra la violencia machista.

Y así, mientras sus fanáticos aguardan el regreso de la exitosa sitcom Casados con hijos, versión teatral, que ella misma reconoció que se hará con una contundente frase: "Se va a hacer Casados con hijos, pero no este año. Queda para el año que viene, con el elenco original. Todos queremos hacerlo", disfrutan de su desparpajo y libertad, cualidades que lleva adelante con mucha frescura.