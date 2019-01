Desde antes de su llegada a Mar del Plata para instalarse con “Nuevamente Juntos”, la revista que lo descubre en una nueva faceta como director, los rumores en torno a la vida amorosa de Fede Bal ya comenzaban a reflotar. Pero hoy los rumores ya se terminaron y oficializó su relación con Bianca Iovenitti.

La flamante pareja fue encontrada por las cámaras de “Los Ángeles de la Mañana”, y no pudieron escapar : “Se iba a ir al baño porque no le gusta esto, pero le dije ‘no, acompañame. Ya está’. A ella esto no le gusta, a mí tampoco, pero por lo menos no me voy caminando y bajando la cabeza”, le dijo Fede a Maite Peñoñori, mientras la bailarina se mostraba avergonzada.

“Mi amor, vení acá, porque cruzarte es muy feo”, agregó Fede, demostrando que la relación esta encaminada. “Estábamos comiendo, viviendo la vida. Salimos a comer sushi”, detalló Fede, para luego emprender la retirada de la manito de Bianca.

“La verdad es que nunca estoy solo pero la paso bien. Estoy muy bien soltero y es un momento en el que necesito estar así. Hace mucho tiempo que vivo relaciones muy expuestas y por primera vez estoy cuidando mi intimidad, que siento que durante mucho tiempo la descuidé”, declaraba semanas atrás.