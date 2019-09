A veces, las redes sociales sirven para algo más que para insultar o pelear con los demás. Soledad Fandiño y Nacho Lecouna, por ejemplo, las utilizaron para confirmar lo que se venía diciendo: que están de novios. En su cuenta de Instagram, él posteó una llamativa foto (esa que se ve si corre la vista a la derecha, con los dos “volando”) y acompañó la imagen con un romántico “Seré tu cielo si quieres volar”, y ella devolvió la flor desde la suya: “Y yo el tuyo”, escribió junto a la misma imagen.

Por si hacía falta, por si todavía quedaban dudas, por si no alcanzaba con esas dedicatorias, la actriz, reciente incorporación de Argentina, tierra de amor y venganza, uno de los éxitos del año, contó: “Estamos muy bien. Somos poesía pura. Nos llevamos bárbaro. Estamos juntos hace poquito y la estamos disfrutando. Estoy muy enfocada en mi profesión y en la crianza de mi hijo. No estoy pensando en formar una familia y tener más hijos. Fueron muchos años de pensar en eso y ahora tengo la cabeza más puesta en mí”.

Entrevistada por Catalina Dlugi en su programa Agarrate Catalina, que va los sábados de 12 a 14 por AM 1110, la rubia habló de su llegada a la ficción del año. “Estoy muy contenta y feliz de esta incorporación. Es una telenovela que miraba, así que es un placer ser parte de su elenco. Los libros son maravillosos. Mucho no puedo adelantar, pero sí voy a tener más relación con los personajes de Gonzalo Heredia y Mercedes Funes. Un poco compartimos el mismo hombre. Interpreto a una bailarina de cabaret. Y todo es espectacular”.

Con respecto a su personaje, señaló que “está lleno de conflictos, es una villana que pienso que está totalmente justificado lo que hace. Ella siente amor, está muy enamorada, y en un momento las cosas se van para un lado que no le gustan y son reacciones que uno por dolor puede tener. Obviamente en el marco de una ficción, porque no es que yo en la vida real haga este tipo de cosas”.

Su llegada a ATAV corta un largo parate con respecto a las telenovelas. Había vuelto el año pasado en el Bailando, pero recién ahora se suma a una ficción. “Es una alegría volver a la ficción. Es mi ámbito, lo que me gusta, lo que siempre quise hacer. En un momento me enamoré del que es el papá de mi hijo y nos fuimos a vivir afuera. Yo seguí tomando clases de teatro, pero estaba lejos. Soy una persona normal, no ando publicando todo lo que hago en mi vida. En ese aspecto soy reservada”.

“En ningún momento temí que no pudiera volver a trabajar de esto. Supongo que también fue un acto reflejo de defensa. Tuve la cabeza ocupada en otras cosas, además. Por ejemplo me recibí de chef y hasta trabajé en un restaurante. Tuve que pelar papas meses enteros. Es así, no es que entrás y cocinás los platos principales. O tenía que agarrar hojitas de cilantro y sacarlas una por una sin que se rompieran y guardarlas en un frasco. ¡Tardaba cuatro horas! El restaurante se llama Cosme y llegué a ser ayudante de un cocinero principal. Después me pasaron a la pastelería”, afirmó.

En un momento, el paso por el Bailando la enfrentó fuerte con Laurita Fernández. “No sé quién sos”, le dijo la actual novia de Nico Cabré, por entonces jurado del certamen. “Preguntale a tu novio, que me conoce bien”, le respondió, desafiante, la ex del galán.

A la distancia, lo recuerda así: “Fui al Bailando con la idea de divertirme. Cuando empezaron a pasar algunas situaciones donde me vi metida de rebote y en cosas que no tenía nada que ver, bueno… yo soy tranquila hasta que dejo de serlo y me salta la ariana que tengo adentro. Soy muy impulsiva y digo las cosas que pienso. Con respeto, pero puse un límite. Jamás hablé de esa persona en particular. Solamente me defendí porque no puedo ni estaba bueno quedarme callada. Me iba a arrepentir y no me gusta arrepentirme de las cosas que no hice. Me pareció correcto contestarle. Igual, si me la cruzo ahora está todo bien. Todos somos grandes, somos actores, en algún momento te vas a cruzar, ¿viste? Entonces hay que tener buena energía”.