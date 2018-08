Laurita Fernández fue invitada a la mesa de Mirtha Legrand y habló de todo. Cuando la diva de los almuerzos le preguntó sobre su actual situación sentimental la bailarina no esquivó la pregunta y se declaró soltera.

“Estoy sola, no sé si lo necesito pero estoy así”, afirmó Laurita. Asguró además que con su ex, Fede Bal, no tiene más contacto: “No hablamos, hace bastante que nos separados”.

Mirtha aprovechó y le preguntó sobre los rumores de que sale con el hijo de un empresario dueño de un casino y la rubia respondió que no lo conoce: “No, yo estaba de vacaciones con un amigo”, desmintió.