Argentina superó el millón de cuadros tipo influenza en 2026 y creció la positividad

El Boletín Epidemiológico Nacional correspondiente a la semana epidemiológica 39 dejó nuevos datos sobre la circulación de enfermedades en Argentina y marcó un número relevante en materia respiratoria: en lo que va de 2026 se registraron 1.048.393 casos de enfermedad tipo influenza , un 3,1% más que durante el mismo período del año pasado.

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El indicador contempla cuadros caracterizados por fiebre de 38 grados o más, tos de menos de diez días de evolución y ausencia de otra causa definida . Solo durante la semana epidemiológica 38 se notificaron 23.734 nuevos casos, aunque fueron 8.122 menos que en la semana anterior, en línea con el descenso general que muestran los virus respiratorios después de los picos del invierno.

Pese a esa disminución global, el Ministerio de Salud advirtió un leve incremento en las detecciones de influenza y una mayor presencia relativa de influenza B . En la vigilancia de pacientes ambulatorios, la positividad para influenza pasó del 12,9% al 29,4%, mientras que se notificaron 10 nuevos positivos en la última semana analizada.

El informe también contabilizó 7.373 nuevos casos de neumonía , 3.135 menos que en la semana anterior. Con esos registros, el acumulado nacional llegó a 134.419 casos durante 2026 , aunque la cifra continúa por debajo de los niveles observados para el mismo período de años anteriores.

En cuanto a la bronquiolitis en menores de dos años, durante la última semana analizada se notificaron 3.008 nuevos casos , frente a 4.675 registrados previamente. El acumulado alcanzó los 116.116 casos y permanece dentro de los valores esperados para esta época del año, según el corredor endémico utilizado por las autoridades sanitarias.

Entre los pacientes internados con infecciones respiratorias agudas graves, el virus sincicial respiratorio (VSR) continúa siendo el agente identificado con mayor frecuencia, aunque también se observa una reducción en la cantidad absoluta de cuadros graves. En las últimas cuatro semanas se detectaron 218 casos positivos de VSR, 45 de influenza y 10 de SARS-CoV-2 entre 771 muestras estudiadas.

Confirmaron un nuevo caso de dengue importado

El boletín también actualizó la situación de las enfermedades transmitidas por mosquitos. Durante la semana epidemiológica 39 fue confirmado un nuevo caso de dengue en una persona residente en la Ciudad de Buenos Aires que había viajado a Perú.

El contagio se suma a otros tres casos confirmados en la provincia de Buenos Aires con antecedentes de viaje a Brasil y Ecuador. De esta manera, los casos informados en este período corresponden a personas que habían estado recientemente en otros países.

En cuanto a la fiebre chikungunya, no se detectaron nuevos positivos durante la última semana. Se mantiene un caso confirmado en el departamento Orán, Salta, con antecedente de viaje a Bolivia, mientras que existen 184 casos que todavía permanecen en estudio y cuatro fueron clasificados como probables.

Fiebre Hemorrágica Argentina: 22 casos confirmados

Otro de los puntos destacados del informe fue la actualización sobre Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA). Entre comienzos de 2026 y la semana epidemiológica 35 se confirmaron 22 casos: 11 en Córdoba, nueve en Santa Fe y dos en Buenos Aires.

La cantidad representa una reducción importante frente al mismo período de 2025, cuando se habían confirmado 50 contagios. También disminuyeron los casos sospechosos, que pasaron de 481 el año pasado a 276 en el período actualmente analizado.

La enfermedad es causada por el virus Junín y puede alcanzar una letalidad de hasta el 30% sin tratamiento adecuado. El Ministerio de Salud indicó que ese porcentaje puede reducirse a valores cercanos al 1% cuando el paciente recibe plasma inmune de convaleciente dentro de los primeros ocho días desde el inicio de los síntomas.