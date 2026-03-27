San Juan incorporó 11 escuelas al programa nacional Red de Secundarias Innovadoras

El Ministerio de Educación , junto al Ministerio de Capital Humano , presentó la incorporación de San Juan al programa nacional Red de Secundarias Innovadoras , una iniciativa que permitirá profundizar el proceso de transformación del nivel medio que se desarrolla desde 2024 con el programa Transformar la Secundaria . Al programa se incorporaron 11 escuelas de 9 departamentos, con más de 4.000 estudiantes.

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Con la adhesión a la Red de Secundarias Innovadoras, San Juan profundiza el camino iniciado en 2024 con el programa Transformar la Secundaria, a través de estrategias que promueven metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, la reorganización de las prácticas pedagógicas y la incorporación de tecnologías en el aula.

Además, se apunta a fortalecer aspectos como la educación financiera, las habilidades socioemocionales y la alfabetización digital, con la provisión de recursos tecnológicos y la conformación de equipos de mejora en las instituciones.

El proceso de transformación se apoya en cuatro ejes: organización institucional; organización de la enseñanza; acompañamiento de la trayectoria escolar; y desarrollo profesional de los equipos docentes y de gestión.

‘Buscamos una escuela secundaria que prepare a nuestros alumnos para el San Juan que se viene , para una provincia que empezó a despegar y por eso es importante no quedarse atrás. En este primer paso del programa nacional Red de Secundarias Innovadoras empezaremos con 11 escuelas, pero estoy segura que pronto serán más’, indicó la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

‘Elegimos realizar el lanzamiento en San Juan por el trabajo, la gestión y el equipo que tiene la provincia. Este camino que iniciamos para cambiar la secundaria es diferente a otros porque se hace de abajo hacia arriba, con el compromiso de todos, pensado como una red’, apuntó el subsecretario nacional de Políticas e Innovación Educativa, Alfredo Vota.

Las 11 escuelas de San Juan que se suman a la red

Son 11 escuelas sanjuaninas que se incorporan a la Red:

Gestión estatal - Secundarias orientadas y artísticas

Escuela Secundaria Doctor Pablo Ramella (Rawson).

Escuela Secundaria Alejandro María de Aguado (San Martín).

Escuela Secundaria Los Berros (Sarmiento).

Escuela Secundaria Rudecindo Rojo (Pocito).

Escuela Secundaria Werfield Salinas (Chimbas).

Escuela Secundaria Juan Mantovani (Albardón).

Gestión privada - Secundarias orientadas y artísticas

Colegio Fray Mamerto Esquiú (Capital).

Colegio Santísimo Sacramento (Rivadavia).

Colegio Modelo (Capital).

Modalidad Adultos

CENS Jorge Yacante (9 de Julio).

CENS Zona Oeste (Chimbas).

Camino de la transformación en San Juan

Desde 2024, el programa Transformar la Secundaria del Ministerio de Educación de San Juan viene impulsando un proceso sostenido de mejora del nivel medio. En este período, el programa a 100 instituciones, 50 diralcanzó ectivos, 400 docentes y cerca de 50.000 estudiantes. A su vez, para 2026 está previsto ampliar su alcance a otras 120 escuelas, de gestión estatal y privada.

San Juan es una de las dos provincias argentinas que tiene en desarrollo el programa Transformar la Secundaria, junto a Entre Ríos.