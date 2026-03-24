A casi 48 horas del feroz incendio, aún no logran extinguir el fuego en el Parque Industrial de Chimbas

A casi 48 horas del feroz incendio que se desató en el Parque Industrial de Chimbas, las llamas todavía no han podido ser completamente extinguidas . Así lo confirmó el jefe de Bomberos, comisario general Rubén Castro, quien en diálogo con Radio Sarmiento explicó que continúan los trabajos y que esperan poder finalizar las tareas durante la jornada de este martes.

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El siniestro comenzó en la siesta del domingo en un galpón ubicado en las inmediaciones de calles Benavídez y Bonduel perteneciente a la empresa Eco San Juan S.A. Desde entonces, varias dotaciones de bomberos han trabajado sin descanso durante domingo y lunes para contener el avance del fuego.

Según detalló Castro, actualmente unas 15 personas trabajan por día en el lugar, en una tarea que describió como constante: “es arrojar y arrojar agua para tratar de enfriar”.

Las complicaciones para extinguir el incendio radican en la gran cantidad de material inflamable acumulado en el predio. En el lugar se concentran residuos de la industria minera -que representan alrededor del 60% de los desechos del sector- junto con tachos de combustible, caños, mangueras y numerosos neumáticos. Esta combinación genera un escenario de alta combustión y dificulta las tareas de remoción.

“Todavía estamos trabajando en virtud de la gran pila de residuos contaminados con hidrocarburos. El trabajo es con maquinarias pesadas, pero lamentablemente las palas no se pueden introducir debido a los materiales que están allí. Hay que arrojar agua y tratar de enfriar. Si bien está controlado, no está extinguido”, explicó el jefe de Bomberos.

El sector afectado por el feroz incendio

El área afectada abarca entre 30 y 40 metros de largo por 20 de ancho, con una acumulación de residuos que alcanza entre 4 y 5 metros de altura. “Es una montaña de basura que estamos tratando de romper”, graficó Castro, quien además señaló que las máquinas no están pudiendo colaborar como se esperaba, aunque mantienen la expectativa de controlar completamente el foco ígneo durante el día.

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Respecto al origen del incendio, el funcionario indicó que las causas recién podrán determinarse una vez que el fuego haya sido extinguido en su totalidad.

En cuanto a la toxicidad del humo generado, Castro llevó tranquilidad al asegurar que, si bien “todo humo es malo”, hasta el momento no se han registrado víctimas como consecuencia del incendio.