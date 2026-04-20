Aumentó la cantidad de vehículos radiados en San Juan: las tres faltas graves más presentes en los controles policiales

El comisario Ricardo Díaz, jefe del D-7 División Tránito de la Policía de San Juan brindó detalles sobre el accionar de los efectivos en la vía pública. Mayores controles y operativos especiales en fechas donde hay un mayor flujo de personas en la calle llevaron a que haya un incremento en la cantidad de vehículos radiados, pese a que se labraron en promedio la misma cantidad de infracciones durante el primer trimestre del 2025 y el mismo periodo de este año.

“El año pasado a esta altura llevábamos unas 8.000 actas de infracción labradas. Este año debemos estar en los mismos números. En cantidad de radiados, llevamos casi 1.000 unidades más que el año pasado. Si bien tenemos la misma cantidad de actas, nos concentramos en las faltas más graves” , detalló el jefe del D-7.

Con relación a los números, detalló que sólo en motos, durante el primer trimestre del 2025 se radiaron cerca de 1.500 y en el mismo periodo de este año fueron 2.400. Pero es apenas ilustrativo: en cuanto al resto de tipos de vehículos, no brindaron cifras. Lo que sí puso de relieve el funcionario policial como generalidad es que hay una falta de conciencia vial que se observa en las infracciones detectadas.

El jefe del D-7 detalló cuales son las principales infracciones que comenten los conductores que llevan a que les radien el vehículo, por lo que si o si deben pagar la multa para poder recuperar la movilidad.

La principal falla es la falta de documentación obligatoria para circular. Se suma la falta de medidas de seguridad, por ejemplo, el no usar cinturón de seguridad; o en el caso de las motos, circular sin espejos o sin casco.

En tercer lugar, se encuentra la presencia de alcohol en sangre en los conductores detrás del volante. Esto sin duda reviste una mayor preocupación parte de los efectivos policiales, ya que la inconciencia puede desencadenar en una fatalidad mayor, protagonizando un siniestro vial.

Sobre la cantidad de infracciones detectadas en los conductores, el jefe de Tránsito explicó que, pese a las campañas y todas las acciones que apuntan a la seguridad vial, falta como sociedad una conciencia sobre ello. “Siempre que les llamamos la atención y hacemos notar que cometieron una infracción, la gente nos plantea justificaciones, excusas de todo tipo, de los más variado. Les cuesta aceptar o reconocer cuando están en infracción”, indicó el funcionario policial.

Qué sucede con el vehículo radiado y el llamativo motivo por el que hay cientos de motos en el depósito judicial

La ley establece que una vez que la Policía de San Juan radia el vehículo ante una falta grave, tras elaborar un acta de infracción, la unidad se traslada hasta la dependencia policial más cercana del lugar del operativo de tránsito. Por un periodo de 30 días el vehículo se encuentra en el lugar, y posterior a ese tiempo, si no hubo novedades en torno a la regularización de la multa, con autorización del Juez de Faltas de turno se dispone el traslado al Depósito Judicial de 9 de Julio.

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“Es cierto que hay gente que prefiere comprar una moto nueva a buscar la radiada. Sucede que con las motos pasa mucho que el valor de una unidad no es equiparable al valor de la multa. Además, hay concesionarios que al momento de vender una moto hay muchas posibilidades de pago y financiamiento, por lo que prefieren eso antes de pagar la multa y retirar el vehículo”, confirmó el comisario Díaz.

Actualmente el Depósito Judicial, bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, se encuentra con un 95% de su capacidad ocupada, por lo que no se descarta realizar una compactación que lleve a reducir los vehículos a chatarra y liberar el espacio. Muchos de esos vehículos están olvidados por sus dueños desde hace años.