Calor en San Juan: a las 19, es la ciudad más caliente del país con 41,8° de sensación

San Juan lidera el ranking nacional de temperaturas con 36°C y una sensación térmica de 41,8°. El dato fue informado por el Servicio Meteorológico Nacional.

El calor en San Juan alcanzó niveles extremos con una sensación térmica superior a los 40 grados.

El intenso calor en San Juan volvió a posicionar a la provincia en lo más alto del ranking nacional. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la capital registró 36°C a las 19 horas, con una sensación térmica de 41,8°C, convirtiéndose en la ciudad más calurosa del país.

De acuerdo con el informe oficial, San Juan encabezó el listado de temperaturas descendentes, superando a ciudades como Santiago del Estero y Mendoza. La combinación de altas temperaturas y humedad elevó la sensación térmica, generando una jornada agobiante para los sanjuaninos.

image Calor en San Juan: el ranking nacional El ranking elaborado por el organismo meteorológico ubicó a San Juan en el primer lugar con 36°C reales y 41,8°C de sensación térmica, seguido por Santiago del Estero con 34,8°C y otras provincias del norte y centro del país.

Además, los datos reflejan que varias localidades superaron los 30 grados, aunque ninguna alcanzó los niveles registrados en la provincia. Esto confirma la persistencia de una ola de calor en gran parte del territorio nacional, con impacto especialmente fuerte en la región cuyana.