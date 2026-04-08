Cambian los horarios de atención en el comercio de San Juan por la temporada invernal

La Federación Económica de San Juan dio a conocer un nuevo esquema de horarios sugeridos para la actividad comercial en la provincia, en el marco de la temporada invernal. La medida busca ordenar la atención al público y adaptarse a las condiciones propias de esta época del año.
De acuerdo al comunicado oficial, los comercios podrán organizar su funcionamiento dentro de una franja amplia —de 00:00 a 24:00—, aunque se establecen recomendaciones específicas según la zona. En la ciudad de San Juan, los locales comerciales atenderán en horario cortado: de 9 a 13 y de 16:30 a 21. Para los departamentos alejados del Gran San Juan, se sugiere un esquema similar por la mañana (9 a 13), pero con una extensión mayor por la tarde, de 17:30 a 22.
Por su parte, los centros comerciales y shoppings mantendrán un horario corrido, de 10 a 22, buscando ofrecer mayor comodidad a los consumidores y sostener el flujo de visitantes durante todo el día.
Desde la entidad señalaron que estos horarios son orientativos y pueden variar según las características de cada zona y la decisión de los comerciantes. Además, remarcaron que el objetivo es facilitar la planificación tanto de las actividades comerciales como de las compras por parte del público.