    • 27 de marzo de 2026 - 06:41

    Comienza la Cabalgata de la Fe: Caucete, recibe a los jinetes con espectáculos en la plaza principal del departamento

    El municipio de Caucete organizó distintas actividades para darles la bienvenida a los gauchos que participan de la Cabalgata de la Fe.

    Nuevamente los jinetes de Cabalgata de la Fe recibirán un desayuno con mate cocido y sopaipillas en su paso por Caucete.

    Nuevamente los jinetes de Cabalgata de la Fe recibirán un desayuno con mate cocido y sopaipillas en su paso por Caucete.

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    Por Fabiana Juarez

    Anoche comenzó la Cabalgata de la Fe con una emotiva gala. Pero la actividad continúa este viernes con el desfile de caballos hacia la Difunta Correa, que tendrá como primer destino Caucete. Por este motivo, los vecinos se han preparado para recibir al gauchaje. El municipio de Caucete organizó diferentes actividades para recibir a los jinetes. La concentración será en la plaza departamental con música y tradición. Hoy, inicia la cabalgata con la Noche de Gala.

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    La Plaza Manuel Belgrano, en Caucete, será escenario de un encuentro tradicionalista multitudinario. Recibirá a los jinetes que participan de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa. A partir de las 17, habrá feria de artesanos y emprendedores locales y espectáculos con artistas departamentales.

    cabalgata
    Los vecinos de Caucete recibirán mañana a la Cabalgata de la Fe con espectáculos artísticos y feria de artesanos.

    Los vecinos de Caucete recibirán mañana a la Cabalgata de la Fe con espectáculos artísticos y feria de artesanos.

    Estas actividades serán en la previa de la llegada de la cabalgata hasta el Predio municipal de Caucete, donde los jinetes compartirán la cena y realizarán fogones para hacerle el aguante a la noche. A las 7, retomarán la marcha hacia Vallecito para llegar hasta el paraje Difunta Correa a las 13 aproximadamente.

    Desayuno de paso para la Cabalgata de la Fe

    Como desde hace un par de año, el municipio de Caucete nuevamente le dará desayuno los jinetes mañana a la madrugada, cuando retomen la marcha hasta la Difunta. Voluntarios se instalarán en un puesto en la Agencia de Desarrollo Económico Local para convidarles a los gauchos mate cocido caliente y sopaipillas.

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