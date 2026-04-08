Con Alfredo Leuco como invitado, San Juan homenajeará a las víctimas del Holocausto

La Sociedad Israelita de Beneficencia invita a la comunidad sanjuanina al acto central, que tendrá lugar el 17 de abril, a las 10:30 h.

El acto organizado por la Sociedad Israelita tendrá lugar en el Monumetno al Shoah (Avenida José Ignacio de la Roza casi España)

En un año de particular relevancia internacional para la Argentina, la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan anunció la realización del acto oficial en homenaje a las víctimas del Holocausto y en tributo al heroico Levantamiento del Gueto de Varsovia. Será el viernes 17 de abril, a las 10:30 h.

Con el Monumento en memoria a la Shoah como escenario central (Avenida José Ignacio de la Roza casi España), la ceremonia busca no solo honrar la memoria de quienes resistieron la opresión nazi, sino también reafirmar un compromiso ineludible con la paz y la educación para las futuras generaciones.

Alfredo Leuco, visita destacada El acto contará con una fuerte impronta institucional, confirmándose la asistencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales. Asimismo, se destaca la participación de Alfredo Leuco, referente del periodismo argentino, quien formará parte del Festival de Cine Judío (que se realizará los días 16 y 17 de abril) y que, en el marco de esta visita, acompañará esta jornada de reflexión.

image Alfredo Leuco será parte del IV Festival de Cine Judío del Oeste, que se realizará en San Juan, adonde presentará el film documental Bibas: Asesinados por ser judíos

"Este encuentro busca honrar la memoria y transmitir valores de justicia y humanidad para que estos hechos no vuelvan a ocurrir", señalaron desde la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan, que encabezan el Ing. Iaron Goransky, Presidente; y el Dr. Carlos Glantz, secretario general.