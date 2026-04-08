    • 8 de abril de 2026 - 18:58

    Con Alfredo Leuco como invitado, San Juan homenajeará a las víctimas del Holocausto

    La Sociedad Israelita de Beneficencia invita a la comunidad sanjuanina al acto central, que tendrá lugar el 17 de abril, a las 10:30 h.

    El acto organizado por la Sociedad Israelita tendrá lugar en el Monumetno al Shoah (Avenida José Ignacio de la Roza casi España)

    El acto organizado por la Sociedad Israelita tendrá lugar en el Monumetno al Shoah (Avenida José Ignacio de la Roza casi España)

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un año de particular relevancia internacional para la Argentina, la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan anunció la realización del acto oficial en homenaje a las víctimas del Holocausto y en tributo al heroico Levantamiento del Gueto de Varsovia. Será el viernes 17 de abril, a las 10:30 h.

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    Con el Monumento en memoria a la Shoah como escenario central (Avenida José Ignacio de la Roza casi España), la ceremonia busca no solo honrar la memoria de quienes resistieron la opresión nazi, sino también reafirmar un compromiso ineludible con la paz y la educación para las futuras generaciones.

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    "Este encuentro busca honrar la memoria y transmitir valores de justicia y humanidad para que estos hechos no vuelvan a ocurrir", señalaron desde la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan, que encabezan el Ing. Iaron Goransky, Presidente; y el Dr. Carlos Glantz, secretario general.

    Contexto Internacional

    La conmemoración adquiere un matiz especial este año, dado que desde marzo pasado Argentina preside la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), cuyo objetivo es promover la educación, investigación y la lucha contra el antisemitismo.

    Es el primer país de América del Sur en liderar este organismo, lo que lo posiciona como un espacio clave para el ejercicio de la memoria colectiva y la defensa de los derechos humanos.

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