Con Alfredo Leuco como invitado, San Juan homenajeará a las víctimas del Holocausto

En un año de particular relevancia internacional para la Argentina, la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan anunció la realización del acto oficial en homenaje a las víctimas del Holocausto y en tributo al heroico Levantamiento del Gueto de Varsovia. Será el viernes 17 de abril, a las 10:30 h.
Con el Monumento en memoria a la Shoah como escenario central (Avenida José Ignacio de la Roza casi España), la ceremonia busca no solo honrar la memoria de quienes resistieron la opresión nazi, sino también reafirmar un compromiso ineludible con la paz y la educación para las futuras generaciones.
Alfredo Leuco, visita destacada
El acto contará con una fuerte impronta institucional, confirmándose la asistencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales. Asimismo, se destaca la participación de Alfredo Leuco, referente del periodismo argentino, quien formará parte del Festival de Cine Judío (que se realizará los días 16 y 17 de abril) y que, en el marco de esta visita, acompañará esta jornada de reflexión.
"Este encuentro busca honrar la memoria y transmitir valores de justicia y humanidad para que estos hechos no vuelvan a ocurrir", señalaron desde la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan, que encabezan el Ing. Iaron Goransky, Presidente; y el Dr. Carlos Glantz, secretario general.
Contexto Internacional
La conmemoración adquiere un matiz especial este año, dado que desde marzo pasado Argentina preside la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), cuyo objetivo es promover la educación, investigación y la lucha contra el antisemitismo.
Es el primer país de América del Sur en liderar este organismo, lo que lo posiciona como un espacio clave para el ejercicio de la memoria colectiva y la defensa de los derechos humanos.