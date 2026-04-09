Con fondos del Fideicomiso Minero avanza la histórica renovación de la Escuela Manuel Savio

La educación técnica provincial atraviesa una transformación clave. El Ministerio de Infraestructura informó que la obra de ampliación y refacción de la Escuela Técnica General Manuel Savio, en Calingasta, ya alcanzó un 65,17% de avance . Es una de la obras públicas que se realizan en la provincia con fondos del Fideicomiso Minero .

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La intervención en l a Escuela Técnica General Manuel Savio no es menor: con una inversión exacta de $1.225.151.594 , el proyecto busca saldar una deuda histórica con una comunidad educativa que es pilar fundamental del modelo productivo local, ya que es una de las pocas instituciones educativas que forma técnicos mineros en la provincia.

ución educativa se enmarca en una política clara: transformar los recursos que genera la minería en obras concretas para la comunidad. En este caso, los fondos del Fideicomiso Minero permiten fortalecer una institución educativa directamente vinculada con uno de los principales motores productivos de la provincia.

La obra de construcción y refuncionalización de la Escuela Manuel Savio, en Calingasta, tiene un 65% de avance.

Más modernización y seguridad en la Escuela Manuel Savio

En su noveno mes de ejecución, el movimiento de obreros y máquinas se concentra en dos frentes simultáneos:

Nuevo Edificio de Dos Plantas: se trabaja intensamente en la ‘obra gruesa’. Actualmente, se colocan pisos en la planta baja y se inicia la misma tarea en el nivel superior. Además, ya se ejecuta la cubierta de techo metálica y se registran avances críticos en las instalaciones eléctricas y sanitarias.

se trabaja intensamente en la ‘obra gruesa’. Actualmente, se colocan pisos en la planta baja y se inicia la misma tarea en el nivel superior. Además, ya se ejecuta la cubierta de techo metálica y se registran avances críticos en las instalaciones eléctricas y sanitarias. Sector de Refacción: las instalaciones base ya están terminadas. El plan ahora contempla la unificación estética y funcional del edificio mediante pintura exterior total, reparación de techos de madera y la renovación completa de cerámicos en los baños. Además, se concluyó la nueva torre de tanque y se avanza en un moderno sistema contra incendios que incluye una batería de tanques exclusiva para emergencias.

escuel savio El nuevo edicio de la Escuela Savio, en Calingasta, tiene una nueva torre de tanques que asegura el servicio de agua permanente.

Formación estratégica en la Escuela Manuel Savio

La relevancia de la Escuela Manuel Savio es estratégica. En todo San Juan, sólo existen dos escuelas estatales que otorgan el título de Técnico en Minería (la Savio y la EPET de Albardón), sumadas a la institución privada Del Prado en Chimbas.

Actualmente, la institución cuenta con una matrícula de 320 alumnos. Los estudiantes atraviesan una formación integral que incluye: Exploración y explotación de minerales; Geología aplicada y procesos productivos; y Seguridad, higiene y operación de equipos pesados.

Un legado que se proyecta al futuro

La historia de la institución se remonta a 1978, cuando nació para cubrir la necesidad de expertos que pudieran desarrollar los recursos minerales de la provincia. Hoy, casi cinco décadas después, la escuela se prepara para dar un salto de calidad.

Con esta obra, San Juan no sólo levanta paredes y techos, sino que consolida un espacio educativo a la altura de las demandas globales, asegurando que el principal motor económico de la provincia tenga su corazón en las aulas sanjuaninas.