Convenio entre la Universidad Católica de Cuyo y Diario de Cuyo

La Universidad Católica de Cuyo y Diario de Cuyo firmaron un convenio de cooperación que abre una nueva etapa de articulación entre el ámbito académico y el periodístico, con el objetivo de generar contenidos de valor, potenciar la investigación y acercar el conocimiento a toda la comunidad.

Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres en Diario de Cuyo de este sábado 28 de marzo

Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: récord de gauchos, buen ritmo y regalo para las agrupaciones, los detalles de la segunda jornada

El acuerdo fortalece el histórico vínculo entre ambas instituciones y permitirá desarrollar acciones conjuntas en materia académica, científica y de extensión. Profesionales, docentes y estudiantes podrán participar en la construcción de contenidos del diario, mientras que el medio amplificará la difusión de proyectos e investigaciones.

La iniciativa busca garantizar que la producción universitaria llegue a un público amplio, a través de todas las plataformas del medio. Esto permitirá compartir información confiable, útil y relevante con la sociedad, fortaleciendo el acceso al conocimiento.

La rectora María Laura Simonassi destacó que la universidad atraviesa un proceso de adaptación constante para responder a las demandas actuales. En ese marco, resaltó el desarrollo de aulas híbridas y la expansión territorial para facilitar el acceso a la educación superior en toda la provincia.

Entre los ejes destacados, se subrayó la importancia de difundir investigaciones de alto impacto, como aquellas vinculadas al uso responsable del agua en un contexto de crisis hídrica, un tema clave para el futuro de San Juan.

Un medio en crecimiento y evolución

El secretario de Redacción, Diego Castillo, reafirmó el compromiso del diario con la calidad informativa y el desarrollo de la comunidad. También destacó el proceso de modernización del medio, que continúa adaptándose a los nuevos estándares tecnológicos y profesionales.

Autoridades presentes

El acuerdo fue rubricado por la rectora de la universidad, María Laura Simonassi, y la apoderada del diario, Viviana Balmaceda. En la reunión también participaron, de parta de la casa de estudios, la vicerrectora Académica, Beatriz Farah; el secretario de Extensión, Julio Bastías; y el docente y coordinador de la carrera de Comunicación, Ariel Ocampo. Por parte del diario, asistieron además el secretario de Redacción, Diego Castillo, y el gerente Comercial, Andrés Montes.

image La rectora de la Universidad Católica de Cuyo, María Laura Simonassi, y la vicerrectora Académica, Beatriz Farah.

image La apoderada de Diario de Cuyo, Viviana Balmaceda, junto al secretario de Redacción, Diego Castillo, y el gerente Comercial, Andrés Montes.

image La rectora María Laura Simonassi, junto al secretario de Extensión, Julio Bastías, y el docente y coordinador de la carrera de Comunicación, Ariel Ocampo.

Este convenio representa una oportunidad estratégica para potenciar la circulación del conocimiento, fortalecer el vínculo entre instituciones clave y contribuir al crecimiento de la sociedad sanjuanina.