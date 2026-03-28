    • 28 de marzo de 2026 - 16:11

    Convenio entre la Universidad Católica de Cuyo y Diario de Cuyo

    Un flamante acuerdo selló una alianza estratégica para difundir conocimiento, investigación y fortalecer el vínculo con la comunidad sanjuanina.

    El acuerdo fue rubricado por la rectora de la Universidad Católica de Cuyo, María Laura Simonassi, y la apoderada de Diario de Cuyo, Viviana Balmaceda. En la reunión también participaron, de parte de la casa de estudios, la vicerrectora Académica, Beatriz Farah; el secretario de Extensión, Julio Bastías; y el docente y coordinador de la carrera de Comunicación, Ariel Ocampo. Por parte del diario, asistieron además el secretario de Redacción, Diego Castillo, y el gerente Comercial, Andrés Montes.

    El acuerdo fue rubricado por la rectora de la Universidad Católica de Cuyo, María Laura Simonassi, y la apoderada de Diario de Cuyo, Viviana Balmaceda. En la reunión también participaron, de parte de la casa de estudios, la vicerrectora Académica, Beatriz Farah; el secretario de Extensión, Julio Bastías; y el docente y coordinador de la carrera de Comunicación, Ariel Ocampo. Por parte del diario, asistieron además el secretario de Redacción, Diego Castillo, y el gerente Comercial, Andrés Montes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Universidad Católica de Cuyo y Diario de Cuyo firmaron un convenio de cooperación que abre una nueva etapa de articulación entre el ámbito académico y el periodístico, con el objetivo de generar contenidos de valor, potenciar la investigación y acercar el conocimiento a toda la comunidad.

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    Una alianza con impacto en la comunidad

    El acuerdo fortalece el histórico vínculo entre ambas instituciones y permitirá desarrollar acciones conjuntas en materia académica, científica y de extensión. Profesionales, docentes y estudiantes podrán participar en la construcción de contenidos del diario, mientras que el medio amplificará la difusión de proyectos e investigaciones.

    Más alcance para la producción académica

    La iniciativa busca garantizar que la producción universitaria llegue a un público amplio, a través de todas las plataformas del medio. Esto permitirá compartir información confiable, útil y relevante con la sociedad, fortaleciendo el acceso al conocimiento.

    Educación en transformación

    La rectora María Laura Simonassi destacó que la universidad atraviesa un proceso de adaptación constante para responder a las demandas actuales. En ese marco, resaltó el desarrollo de aulas híbridas y la expansión territorial para facilitar el acceso a la educación superior en toda la provincia.

    Investigación al servicio de San Juan

    Entre los ejes destacados, se subrayó la importancia de difundir investigaciones de alto impacto, como aquellas vinculadas al uso responsable del agua en un contexto de crisis hídrica, un tema clave para el futuro de San Juan.

    Un medio en crecimiento y evolución

    El secretario de Redacción, Diego Castillo, reafirmó el compromiso del diario con la calidad informativa y el desarrollo de la comunidad. También destacó el proceso de modernización del medio, que continúa adaptándose a los nuevos estándares tecnológicos y profesionales.

    Autoridades presentes

    El acuerdo fue rubricado por la rectora de la universidad, María Laura Simonassi, y la apoderada del diario, Viviana Balmaceda. En la reunión también participaron, de parta de la casa de estudios, la vicerrectora Académica, Beatriz Farah; el secretario de Extensión, Julio Bastías; y el docente y coordinador de la carrera de Comunicación, Ariel Ocampo. Por parte del diario, asistieron además el secretario de Redacción, Diego Castillo, y el gerente Comercial, Andrés Montes.

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    La rectora de la Universidad Cat&oacute;lica de Cuyo, Mar&iacute;a Laura Simonassi, y la vicerrectora Acad&eacute;mica, Beatriz Farah.

    La rectora de la Universidad Católica de Cuyo, María Laura Simonassi, y la vicerrectora Académica, Beatriz Farah.

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    La apoderada de Diario de Cuyo, Viviana Balmaceda, junto al secretario de Redacci&oacute;n, Diego Castillo, y el gerente Comercial, Andr&eacute;s Montes.

    La apoderada de Diario de Cuyo, Viviana Balmaceda, junto al secretario de Redacción, Diego Castillo, y el gerente Comercial, Andrés Montes.

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    La rectora Mar&iacute;a Laura Simonassi, junto al secretario de Extensi&oacute;n, Julio Bast&iacute;as, y el docente y coordinador de la carrera de Comunicaci&oacute;n, Ariel Ocampo.

    La rectora María Laura Simonassi, junto al secretario de Extensión, Julio Bastías, y el docente y coordinador de la carrera de Comunicación, Ariel Ocampo.

    Este convenio representa una oportunidad estratégica para potenciar la circulación del conocimiento, fortalecer el vínculo entre instituciones clave y contribuir al crecimiento de la sociedad sanjuanina.

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