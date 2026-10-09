¿Cuándo volverá el calor a San Juan?: anuncian un fin de semana fresco y temperaturas máximas muy bajas

El ambiente otoñal vuelve a hacerse sentir con fuerza en la provincia y muchos sanjuaninos ya se preguntan cuándo volverán las jornadas cálidas y los días a pleno sol en San Juan. De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, el fin de semana comenzará con un bajón térmico significativo y habrá que esperar varios días para volver a sentir un clima verdaderamente agradable.
El punto más bajo del termómetro se registrará este sábado 10 de octubre. Con un cielo que se mantendrá entre nublado y mayormente nublado a lo largo de toda la jornada, la temperatura mínima partirá desde los 10°C y la máxima apenas llegará a los 16°C. Además, durante la madrugada y la mañana se prevé viento del sector sur y sudeste con velocidades de hasta 22 km/h, lo que acentuará la sensación de frescura.
A partir del domingo 11 de octubre, el tiempo comenzará a dar un pequeño respiro. Aunque la mañana volverá a ser fría, con 10°C de mínima, el sol ganará terreno por la tarde para empujar el mercurio hasta los 21°C.
¿Qué pasará durante la próxima semana?
El inicio de la semana mantendrá una tónica similar, con valores templados pero lejos de las marcas veraniegas:
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Lunes 12: La semana laboral arrancará con una mínima de 12°C y una máxima que volverá a ubicarse en los 21°C.
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Martes 13: El ambiente se presentará algo más fresco por la tarde, con registros que irán desde los 13°C de mínima hasta los 20°C de máxima.
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Miércoles 14: Las mañanas frescas se consolidan con 12°C, mientras que por la tarde la máxima rondará los 19°C.
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Jueves 15: Se notará un leve repunte en las primeras horas con una mínima de 16°C, en tanto que la máxima se mantendrá estable en 19°C.
¿Cuándo podrían volver las lluvias?
El inicio de la próxima semana mantendrá condiciones estables durante el lunes 12, con probabilidades de lluvia muy bajas (0% a 10%). Sin embargo, la inestabilidad podría reaparecer hacia el martes 13 de octubre, jornada para la cual los modelos meteorológicos señalan la posibilidad de tormentas o lluvias aisladas que rondarán entre un 10% y un 40% de probabilidad.
Por lo pronto, para las jornadas del fin de semana largo, los sanjuaninos podrán salir sin preocuparse por la lluvia, aunque sí será necesario llevar abrigo a mano para combatir el marcado descenso térmico.
Por el momento, el calor intenso no figura en los planes del pronóstico a corto plazo. Para quienes esperan el regreso de las altas temperaturas, el escenario anticipa días templados y mañanas para salir abrigados durante toda la próxima semana.