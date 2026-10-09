    • 9 de octubre de 2026 - 17:01

    ¿Cuándo volverá el calor a San Juan?: anuncian un fin de semana fresco y temperaturas máximas muy bajas

    Tras el marcado descenso de la temperatura previsto para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional detalla cómo evolucionará el tiempo día por día.

    El SMN dio su pronóstico sobre cuándo volverá el calor a San Juan.&nbsp;

    El SMN dio su pronóstico sobre cuándo volverá el calor a San Juan. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ambiente otoñal vuelve a hacerse sentir con fuerza en la provincia y muchos sanjuaninos ya se preguntan cuándo volverán las jornadas cálidas y los días a pleno sol en San Juan. De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, el fin de semana comenzará con un bajón térmico significativo y habrá que esperar varios días para volver a sentir un clima verdaderamente agradable.

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    El punto más bajo del termómetro se registrará este sábado 10 de octubre. Con un cielo que se mantendrá entre nublado y mayormente nublado a lo largo de toda la jornada, la temperatura mínima partirá desde los 10°C y la máxima apenas llegará a los 16°C. Además, durante la madrugada y la mañana se prevé viento del sector sur y sudeste con velocidades de hasta 22 km/h, lo que acentuará la sensación de frescura.

    A partir del domingo 11 de octubre, el tiempo comenzará a dar un pequeño respiro. Aunque la mañana volverá a ser fría, con 10°C de mínima, el sol ganará terreno por la tarde para empujar el mercurio hasta los 21°C.

    ¿Qué pasará durante la próxima semana?

    El inicio de la semana mantendrá una tónica similar, con valores templados pero lejos de las marcas veraniegas:

    • Lunes 12: La semana laboral arrancará con una mínima de 12°C y una máxima que volverá a ubicarse en los 21°C.

    • Martes 13: El ambiente se presentará algo más fresco por la tarde, con registros que irán desde los 13°C de mínima hasta los 20°C de máxima.

    • Miércoles 14: Las mañanas frescas se consolidan con 12°C, mientras que por la tarde la máxima rondará los 19°C.

    • Jueves 15: Se notará un leve repunte en las primeras horas con una mínima de 16°C, en tanto que la máxima se mantendrá estable en 19°C.

    ¿Cuándo podrían volver las lluvias?

    El inicio de la próxima semana mantendrá condiciones estables durante el lunes 12, con probabilidades de lluvia muy bajas (0% a 10%). Sin embargo, la inestabilidad podría reaparecer hacia el martes 13 de octubre, jornada para la cual los modelos meteorológicos señalan la posibilidad de tormentas o lluvias aisladas que rondarán entre un 10% y un 40% de probabilidad.

    Por lo pronto, para las jornadas del fin de semana largo, los sanjuaninos podrán salir sin preocuparse por la lluvia, aunque sí será necesario llevar abrigo a mano para combatir el marcado descenso térmico.

    Por el momento, el calor intenso no figura en los planes del pronóstico a corto plazo. Para quienes esperan el regreso de las altas temperaturas, el escenario anticipa días templados y mañanas para salir abrigados durante toda la próxima semana.

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