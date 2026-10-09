Cuenta regresiva para la 11va Jornada JAE, un encuentro que despierta las potencialidades de emprendedores sanjuaninos

vSe acerca una nueva edición de la Jornada JAE , el evento que nació hace más de una década y que dio origen a la asociación civil sin fines de lucro Jóvenes Administradores de Empresas. Con un nuevo escenario y ante un mayor desafío, desde la organización prepararon un día de intensa actividad con una multiplicidad de ofertas para todos los gustos, con un solo propósito: “Hacé que pase”.

Jornada JAE: las puertas que tienen proveedores, profesionales y los sanjuaninos en general para entrar a la minería, según Veladero

A continuación, el cronograma de actividades, los disertantes, las actividades extras que se estarán ofreciendo y todos los detalles para sacarle el máximo provecho a una oportunidad de conocer herramientas y tips para potenciar proyectos y espíritu emprendedor de la comunidad sanjuanina.

Toda la jornada se llevará a cabo por primera vez en el Velódromo Vicente Chancay, apostando a un escenario mayor para ampliar la presencia de interesados.

La primera parte se concentrará en horas de la mañana, con un whorkshop sobre finanzas y minería, dos temas de gran interés actualmente.

La primera charla contará con la presencia de Fede Victorio y Nicolás Sibecas, de Inversiones Andinas, quienes aportarán información y actualizaciones sobre el mundo financiero, los números, las actuales posibilidades de inversión, sus pros y sus contras.

Luego será el turno de la minería que se dividirá en dos bloques. El titular de CAPRIMSA, Fernando Godoy, será el responsable de la primera parte; mientras que luego Patricia Higueras, Florencia Giordano y Mario Martín hablarán sobre el proyecto minero Veladero y su impacto en la economía y sociedad sanjuanina.

Seis disertantes y una gran feria, así será el resto de la Jornada JAE

Tras un break que se realizará en horas del almuerzo, continuarán las actividades sobre las 14 horas en el Velódromo, con la presencia de importantes disertantes convocados para la ocasión, quienes desde sus propias experiencias y trayectorias compartirán cómo el éxito se logra en equipo, el valor de la perseverancia y cómo marcar la diferencia confiando en uno mismo.

En esta oportunidad las charlas estarán a cargo de Florencia Endl, Gero Maspero, Gaby Rivero, Héctor Laca, Esteban Tries y el cierre quedará en manos del ex entrenador de Las Leonas y campeón del mundo, Cachito Vigil.

Paralelamente, los asistentes podrán recorrer una feria con stands de empresas aliadas, compartir propuestas y generar contactos.

“Estamos frente a un gran desafío, pero estimo que podremos cubrir el cupo por diversas razones. Primero porque hemos decidido que pase a ser una experiencia más que una jornada en sí. Estará abierto para aquel que quiera vivirlo como quiera vivirlo. En este caso será una experiencia como las grandes corporaciones. El plan es que este año el sueño lo podamos compartir entre todos”, explicó en la previa el presidente de JAE, Facundo Baigorrí.

No todo será información y generar contactos, ya que la música y distención también serán parte de la jornada. El cierre contará con un after que se realizará en el mismo espacio, con la presencia de Mar y Su Banda y un cierre sorpresa para agasajar a los presentes.

Así, el evento para emprendedores más grandes de San Juan se prepara para una nueva jornada cargada de actividades y propuestas para todos los gustos y edades. Si bien el público objetivo es la juventud sanjuanina, sin duda es una excelente oportunidad para todas aquellas personas que quieren darles impulso a sus proyectos y no saben por dónde comenzar.

Todas las actividades se llevarán a cabo en el Velódromo Vicente Chancay, ubicado al lado del Estado del Bicenentario, sobre Ruta 40 Sur, en Pocito, a partir de las 10 de la mañana. Aun quedan entradas a la venta, para el workshop sobre talento, finanzas y minería desde los $10.000; y para las charlas y todo lo que suceda en horas de la tarde a partir de $14.000 y las mismas se puede adquirir en el sitio web jae.com.ar