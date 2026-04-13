    • 13 de abril de 2026 - 18:18

    Cuvhoni a pleno en el Marcial Quiroga: ya comenzó con los talleres de entretenimiento de los días sábados

    Tal como hacen en el Hospital Rawson, los voluntarios de Cuvhoni comenzaron a dar talleres en el Hospital Marcial Quiroga.

    Cuvhoni arrancó con el dictado de talleres de entreteniemiento para chicos y grandes en el Hospital Marcial Quiroga.

    Cuvhoni arrancó con el dictado de talleres de entreteniemiento para chicos y grandes en el Hospital Marcial Quiroga.

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    (Redes sociales)
    Por Fabiana Juarez

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    Cristina Recio, presidenta de este grupo solidario, dijo que como los pacientes y familiares del Hospital Marcial Quiroga ya reconocen a las voluntarias de Cuvhoni y la tarea que realiza en el lugar, decidieron sumar en este centro de salud os talleres que dan en el Hospital Rawson los días sábados para entretener a chicos y a grandes por un par de horas.

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    Los niños internados en el Hospital Marcial Quiroga pudieron hasta tocar y ver algunos instrumentos durante el taller de música que dio Cuvhoni.

    Los niños internados en el Hospital Marcial Quiroga pudieron hasta tocar y ver algunos instrumentos durante el taller de música que dio Cuvhoni.

    ‘Como vimos que estaban las condiciones dadas para comenzar con los talleres, pedimos autorización a las autoridades del Hospital Marcial Quiroga para arrancar con estas propuestas. Nos autorizaron y cedieron un espacios donde poderlos llevar a cabo con comodidad y sin ocasionar molestias’, dijo Recio.

    Las propuestas iniciales de Cuvhoni

    Recio conto que, por el momento, se comenzó con dos talleres lo días sábados:

    • Taller de música: l profesor no sólo le canta canciones a los participantes, sino que también les enseña sobre los instrumentos musicales y hasta les hace un pequeña función de títeres.
    • Taller de reciclado: esta propuesta también está destinada a chicos y grandes. La propuesta consiste en realizar artesanías o adornos utilizando materiales reciclables. ‘El taller de Música logró conectar a los pequeños y sus familias con momentos de alegría, juegos y distracción. Además, pudieron conocer y experimentar con distintos sonidos y elementos musicales, participando activamente en cada propuesta’, dijo Recio.

    La presidenta de Cuvhoni agregó que ‘Esto es como una especie de prueba piloto. Si vemos que a la comunidad del hospital le gusta, vamos a sumar más de los talleres que damos en el Hospital Rawson y que están a cargo de voluntarios auxiliares de CUVHONI’

    El trabajo voluntario de Cuvhoni

    Además de cuidar a los chicos internados en los hospitales Rawson y Marcial Quiroga la ausencia de la madre o familiar del paciente, Cuvhoni realiza diferentes actividades de contención y entretenimiento para los pacientes. Recio recordó que esta institución nació leyéndoles libros a los niños internados, actividad que se mantiene, pero con mayores avances. Actualmente cuenta con una biblioteca móvil que recorre las habitaciones para que los chicos elijan material para leer.

    En busca de voluntarios

    Actualmente Cuvhoni cuenta unas 30 voluntarias de lunes a sábado, de manera rotativa. Pero necesita ampliar la cantidad para cumplir con su misión en ambos hospitales. Por eso invita a las mujeres sanjuaninas a sumarse a esta tarea solidaria. Para postularse como voluntaria hay que tener entre 18 y 65 años, y disponibilidad de tiempo (al menos un día libre a la semana). Las interesadas en sumarse a esta institución solidaria pueden comunicarse al 2646702276.

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