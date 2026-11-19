Romina Fierro es bioquímica de profesión, pero su presente hoy en día resulta ser otro. Hace casi un año encontró en las telas, las agujas y la máquina de coser una oportunidad para abrirse camino en un terreno completamente desconocido para ella. Así nació Eumin, su emprendimiento y la primera experiencia en el mundo de los accesorios textiles, una iniciativa que comenzó después de una capacitación laboral y que hoy le permite combinar creatividad, trabajo y una nueva etapa personal.

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Su historia tuvo un comienzo inesperado. Romina no tenía conocimientos de costura ni antecedentes en actividades comerciales vinculadas al emprendedurismo. Su formación está vinculada con el rol de auxiliar de bioquímica y confiesa que no había imaginado que terminaría dedicándose a confeccionar artículos textiles. Sin embargo, las dificultades para conseguir trabajo en su profesión y las circunstancias familiares la llevaron a buscar otras alternativas.

"Empecé a hacer una capacitación laboral en corte y confección. Me gustó, me recibí y después empecé con mi emprendimiento. No sabía nada de costura, imagínate que soy bioquímica, nada que ver" , contó entre risas en diálogo con DIARIO DE CUYO la joven oriunda de Jáchal.

La búsqueda de una salida laboral estuvo atravesada también por su maternidad. Romina explicó que, cuando tuvo a sus hijas, se encontró con dificultades para aceptar determinadas oportunidades de trabajo, especialmente aquellas que implicaban pasar tiempo fuera de su hogar. Incluso tuvo posibilidades de incorporarse a una actividad vinculada con la minería, pero la edad de sus pequeñas y la necesidad de no dejarlas solas terminaron condicionando esa oferta laboral.

En ese contexto, la formación apareció como una puerta para aprender algo nuevo y construir una actividad que pudiera desarrollar desde otro lugar.

Una nueva habilidad que se convirtió en proyecto

En diciembre se cumplirá un año desde que Romina comenzó a darle forma a Eumin. Lo que inicialmente fue el aprendizaje de un oficio terminó convirtiéndose en una actividad propia, con productos realizados íntegramente en tela.

Sus primeros trabajos estuvieron vinculados con organizadores para distintos espacios y, con el tiempo, fue incorporando propuestas orientadas especialmente al universo de los bebés. Actualmente, trabaja principalmente por pedidos y también realiza productos personalizados, de acuerdo con lo que buscan sus clientes.

"Cuando me piden, hago cosas diferentes a lo que tengo acá. Pero todo es costura y telas", explicó sobre la posibilidad de adaptar sus creaciones a necesidades particulares.

Esa modalidad le permite explorar diferentes ideas y no limitarse a un catálogo cerrado. Cada pedido representa también la posibilidad de probar nuevos diseños, combinar materiales y ampliar sus conocimientos en un oficio que continúa descubriendo.

Aunque nunca había tenido un proyecto comercial, la creatividad no era completamente ajena a Romina. En otro momento de su vida, comenta, había incursionado en la pintura, una actividad que realizaba principalmente para ella y para obsequiar a la familia.

En aquel entonces, pintar era una manera de despejarse de las exigencias del estudio y dedicar tiempo a algo diferente. Una especie de espacio personal de distracción y expresión que, con el paso del tiempo, encontró una nueva versión en la costura. Ahora, las telas ocupan ese lugar y se transformaron en una oportunidad para desarrollar una habilidad que inicialmente parecía lejana a su profesión.

Dónde encontrar los productos de Romina Fierro

Con Eumin, Romina demuestra que, a veces, las oportunidades aparecen en lugares inesperados y que aprender un nuevo oficio también puede ser el comienzo de una transformación personal.

Quienes quieran conocer sus productos o realizar pedidos pueden encontrarla en Instagram como @eumin.accesorios. También en Facebook, donde comparte sus trabajos y novedades, como en distintas ferias del departamento.