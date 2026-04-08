Docentes sanjuaninos van a paro y el jueves será una jornada de aulas vacías en San Juan

Este jueves 9 de abril se llevará a cabo la medida de fuerza por parte de los tres gremios docentes. Además, habrá una movilización hasta el Centro Cívico. Los detalles.

Los docentes sanjuaninos se unirán en reclamo este jueves, tras la confirmación de un paro total de actividades y movilización hacia el Centro Cívico. El reclamo se da en el marco de la paritaria docente y la decisión del Gobierno provincial de otorgar los aumentos de manera unilateral, debido a la falta de acuerdo sucedida tras varios encuentros que se vinieron celebrando desde febrero de este año.

Conforme informaron desde los tres gremios que nuclean a la docencia sanjuanina como lo son UDA, UDAP y AMET, el paro será con alcance provincial impactando en las aulas, por lo que no habrá clases este jueves 9 de abril. Por su parte, la movilización está prevista para las 10 de la mañana hacia el Centro Cívico.

Esta medida de fuerza ya había sido adelantada por Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, quien en diálogo con DIARIO DE CUYO aseguró que se había trasladado la consulta a las bases luego de un encuentro mantenido con docentes de Jáchal. “Ahí surgió la propuesta de hacer una protesta, ya que no están de acuerdo con la liquidación del sueldo que se decidió de manera unilateral”, explicó Quiroga.

La decisión del Gobierno provincial de liquidar los últimos haberes tomando como base lo que fue la última propuesta que trasladaron a la mesa de negociación, la cual fue rechazada por los gremios, generó malestar y descontento entre los docentes. A ello se sumó el actuar de la Subsecretaría de Trabajo ante una medida de fuerza similar anunciada por los tres gremios semanas atrás, la cual no pudo concretarse debido a la vigencia de la Reforma Laboral.

image Debido al fallo judicial que suspendió entre varios artículos de la Reforma Laboral el 101, que declaraba la educación como servicio esencial y establecía que, en caso de paro de actividades, se debía garantizar al menos el 75% de prestación del servicio es que los gremios vuelven a tomar el guante y utilizan la huelga como herramienta de expresión y manifestación.