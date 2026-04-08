    • 8 de abril de 2026 - 11:11

    Docentes sanjuaninos van a paro y el jueves será una jornada de aulas vacías en San Juan

    Este jueves 9 de abril se llevará a cabo la medida de fuerza por parte de los tres gremios docentes. Además, habrá una movilización hasta el Centro Cívico. Los detalles.

    aulas vacias. paro
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los docentes sanjuaninos se unirán en reclamo este jueves, tras la confirmación de un paro total de actividades y movilización hacia el Centro Cívico. El reclamo se da en el marco de la paritaria docente y la decisión del Gobierno provincial de otorgar los aumentos de manera unilateral, debido a la falta de acuerdo sucedida tras varios encuentros que se vinieron celebrando desde febrero de este año.

    Leé además

    El 7 de abril, el Ministerio de Familia realizó el lanzamiento de la edición 2026 del programa de Inclusión Laboral Trabajando sueños.

    El Ministerio de Familia reeditó con novedades el programa de Inclusión Laboral Trabajando Sueños

    Por Fabiana Juarez
    La Feria Rinde Más vuelve a Rawson con ediciones temáticas mensuales.

    Vuelve la Feria Rinde Más a Rawson: conocé el calendario completo y dónde se realizará

    Por Fabiana Juarez

    Conforme informaron desde los tres gremios que nuclean a la docencia sanjuanina como lo son UDA, UDAP y AMET, el paro será con alcance provincial impactando en las aulas, por lo que no habrá clases este jueves 9 de abril. Por su parte, la movilización está prevista para las 10 de la mañana hacia el Centro Cívico.

    Esta medida de fuerza ya había sido adelantada por Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, quien en diálogo con DIARIO DE CUYO aseguró que se había trasladado la consulta a las bases luego de un encuentro mantenido con docentes de Jáchal. “Ahí surgió la propuesta de hacer una protesta, ya que no están de acuerdo con la liquidación del sueldo que se decidió de manera unilateral”, explicó Quiroga.

    La decisión del Gobierno provincial de liquidar los últimos haberes tomando como base lo que fue la última propuesta que trasladaron a la mesa de negociación, la cual fue rechazada por los gremios, generó malestar y descontento entre los docentes. A ello se sumó el actuar de la Subsecretaría de Trabajo ante una medida de fuerza similar anunciada por los tres gremios semanas atrás, la cual no pudo concretarse debido a la vigencia de la Reforma Laboral.

    image

    Debido al fallo judicial que suspendió entre varios artículos de la Reforma Laboral el 101, que declaraba la educación como servicio esencial y establecía que, en caso de paro de actividades, se debía garantizar al menos el 75% de prestación del servicio es que los gremios vuelven a tomar el guante y utilizan la huelga como herramienta de expresión y manifestación.

    La medida de fuerza se realizará en la previa de un nuevo encuentro paritario, previsto para el lunes 13 de abril. La intención de la docencia sanjuanina es exponer la realidad salarial de cada sector y apuntar a un incremento que vaya acorde a los pedidos que realizan los gremios.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Los internos del Penal de Chimbas elaboraron 150 huevos de Pascua artesanales para entregar a las personas mayores de la Residencia Eva Duarte.

    Solidaridad tras las rejas: internos del Penal de Chimbas elaboraron huevos de Pascua para personas mayores

    Por Fabiana Juarez
    Peatonal San Juan.-

    Cambian los horarios de atención en el comercio de San Juan por la temporada invernal

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Clima en San Juan. Parque de Mayo.

    Despejado y con temperaturas templadas, así estará el tiempo en San Juan este miércoles 8 de abril

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La mortandad de peces en Valle Fértil genera preocupación y activó controles ambientales.

    Valle Fértil: investigan mortandad de peces en el dique San Agustín

    Por Redacción Diario de Cuyo