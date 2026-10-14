Dos sismos registrados en Chile se percibieron en San Juan

Los movimientos telúricos ocurrieron frente a las costas chilenas en el Océano Pacífico, con magnitudes de 4,8 y 4,6 y con apenas seis minutos de diferencia.

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Durante la noche del martes, la provincia de San Juan sintió los efectos de dos sismos consecutivos con epicentro en el Océano Pacífico, frente a las costas de Chile. Según los datos reportados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), ambos fenómenos se registraron con una diferencia de tan solo seis minutos.

El primer movimiento ocurrió a las 21:30 y alcanzó una magnitud de 4,8. Tuvo una profundidad de 23 kilómetros y se ubicó a 94 km al noroeste de Coquimbo, 220 km al oeste de Colangüil y a 254 km al suroeste de Copiapó.

Apenas unos instantes después, a las 21:36, se produjo la segunda réplica de consideración, con una magnitud de 4,6 y una profundidad menor, de 12 kilómetros. Su epicentro se situó a 91 km al noroeste de Coquimbo y a 221 km al oeste de la localidad sanjuanina de Colangüil.

Impacto en la región De acuerdo con las estimaciones del INPRES, en la ciudad de San Juan ambos temblores alcanzaron una intensidad de grado II a III en la escala de Mercalli Modificada. Este rango implica un movimiento leve que suele ser percibido principalmente por personas en reposo o que se encuentran en los pisos superiores de edificios.