El CEMEC desde adentro: una veintena de turnos por semana, más de 1.700 estudios en dos años y pacientes de todo el país

En diciembre del 2022 se inauguró el CEMEC (Centro Español para el Manejo de Enfermedades Crónicas) , una institución que depende del Ministerio de Salud . Gracias a la adquisición del tomógrafo PET-CT, un equipo tecnológico destinado a la detección de tumores en estadios temprano, San Juan se posicionó a la vanguardia en lo que es diagnóstico y tratamiento del cáncer en el país. En la actualidad sigue siendo un espacio de gran demanda, no solo de pacientes sanjuaninos, sino también de personas de otras provincias.

Para tener una idea del alcance del centro médico especializado en la medicina nuclear, su director el doctor Gustavo Ortiz explicó a DIARIO DE CUYO que solo en los últimos dos años se realizaron más de 1.700 estudios a pacientes con diferentes diagnósticos. La mayoría son pacientes oncológicos que requieren de una tomografía por emisión de positrones, estudio que realiza el CEMEC gracias al tomógrafo. De esta manera se puede hacer un diagnóstico con una eficacia mayor al 95% para una primera vez como para analizar la evolución de tratamientos, ya que algunos de los estudios se realizan a personas que recibieron quimioterapia u fueron operados y necesitan conocer el estado actual del organismo.

Debido a la calidad del estudio es que la demanda es cada vez mayor tanto de sanjuaninos como de ciudadanos de distintas partes del país que se trasladan hasta la provincia para visitar el CEMEC. Ortiz explicó que además de pacientes del interior de la provincia, han llegado personas desde Mendoza, Córdoba, La Rioja y Catamarca, quienes fueron atendidos tuvieran o no obra social.

“Es un estudio que no se paga, ya que tiene cobertura total. Solo no tenemos convenio con PAMI, ya que ellos tienen convenio con otras instituciones previo a nuestra existencia. Sin embargo, las urgencias de PAMI se han cubierto en el CEMEC” , indicó Ortiz, dejando en claro que la funcionalidad del espacio cumple su objetivo: atender y dar respuestas ante problemáticas tan delicadas como son los diagnósticos de cáncer.

El CEMEC atiende a un promedio de 20 pacientes por semana, conforme explicó el doctor Ortiz. Si bien son en promedio los mismos números que se manejan desde su inauguración (para el 2023 por ejemplo oscilaban entre 12 a 15 pacientes semanales), esto no implica que la demanda no vaya en alza. Sucede que los recursos para realizar el estudio en el tomógrafo son finitos y dependen de factores externos a la provincia en muchos casos.

Con relación a las solicitudes, Ortiz destacó que la misma va en alza, registrando actualmente una mora aproximada de dos semanas entre la solicitud del turno y la concreción del estudio. “Las urgencias las tratamos de resolver antes, pero los turnos dependen fundamentalmente de las líneas aéreas”, explicó el profesional.

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Debido a que cada caso que llega hasta el CEMEC lo hace con un diagnóstico de cáncer bajo el brazo, la calidad del estudio lo trasladan a todo lo que es el centro. Sobre este punto, Ortiz explicó: “Hacemos mucho hincapié en el trato hacia la gente, en humanizar lo que más se pueda, porque son pacientes con diagnósticos generalmente de cáncer y a veces muy golpeados por el diagnóstico y los tratamientos. Tratamos de ser lo más empáticos con el enfermo para que la experiencia sea lo mejor posible”.

Paros aéreos: cuando las decisiones en Buenos Aires impactan en un paciente oncológico sanjuanino

Tal como explicó el doctor Ortiz, la totalidad de los turnos que se dan están ligados a la actividad aérea del país. Esto se debe a que el tomógrafo necesita del material de contraste radiactivo (FDG) que se debe inyectar al paciente para el estudio. Este material llega directo de Buenos Aires vía aérea.

Gestionar la llegada del insumo requiere una logística que muchas veces excede el control del CEMEC. El envío desde Buenos Aires es por medio de JetPaq, el servicio de comercialización de las bodegas de Aerolíneas Argentinas, para lo cual hay que conocer previamente si hay espacio en las bodegas. Además, el poco tiempo de vida del medio de contraste no permite contar con un stock sobrante, sin olvidar que no todas las personas reciben la misma cantidad de radioisótopo para sus estudios.

Todos estos factores se suman a uno que ha generado más de un dolor de cabeza dentro del CEMEC, y son los paros aéreos. “Sinceramente nos hemos visto muy perjudicados por los paros, que son tan frecuentes y nos obligan a tener que reprogramar los turnos, dilatando los tiempos que calcula la persona para hacerse el estudio”, explicó Ortiz.

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Desde su inauguración hasta la actualidad el CEMEC ha logrado consolidarse año tras año en una institución más que importante dentro del sistema sanitario de la provincia, por lo que cuenta con un gran apoyo tanto del Ministerio de Salud en particular como del Gobierno provincial en general para seguir creciendo y brindando soluciones a los sanjuaninos que enfrentan el complejo escenario de atravesar una enfermedad oncológica.