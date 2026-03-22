El Gobierno de San Juan inició  la construcción de la planta que convertirá residuos sólidos en energía eléctrica

El Gobierno de San Juan inició la obra de la planta de valorización energética que transformará residuos sólidos urbanos en energía eléctrica, y que se ubica en Cañada Honda , departamento Sarmiento . Lucas Estrada, presidente de EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado) a cargo de esta obra, dijo que estiman que l a planta estará lista y funcionando antes que finalice este año.

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Con el inicio de esta obra, el Gobierno avanza la ejecución del plan de inversiones en el Proyecto VERSU (Valoración Energética de Residuos Sólidos Urbanos) que busca generar energía eléctrica a partir de los residuos. Esta iniciativa constituye un paso estratégico para avanzar en un modelo de gestión de residuos basado en la economía circular, que permite reducir el impacto ambiental y, al mismo tiempo, generar energía a partir del aprovechamiento de los residuos urbanos.

‘Lo importante de esta obra es que, en primer lugar, nos va a permitir tratar los residuos sólidos urbanos de Sarmiento, pero también no va a permitir conocer cuál es la energía contenida en los residuos para saber cuánta se puede transformar en energía eléctrica. Es que el objetivo a mediano plazo es diseñar una planta de valorización energética para toda la provincia. La idea es extender el Proyecto VERSU a todo el territorio provincial’, sostuvo Estrada.

El Gobierno de San Juan avanza en la obra de la planta que transformará residuos en energía eléctrica.

La etapa inicial de la obra de la planta de valorización energética contempla la perforación de un pozo de aproximadamente 280 metros de profundidad, destinado al suministro de agua para uso industrial , un componente fundamental para el funcionamiento de la planta.

En paralelo, se avanzará en la recuperación de equipamientos que se encontraban fuera de servicio, priorizando la puesta en valor de la caldera de vapor, elemento central dentro del sistema de generación energética.

El proyecto también prevé la modernización de distintos sistemas y equipos, junto con la ejecución de nuevas obras civiles. Entre ellas se destaca la construcción de un laboratorio de mediciones ambientales, destinado al control y monitoreo de las distintas etapas del proceso una vez que la planta se encuentre operativa.

Detalles del proyecto del Gobierno provincial

El Proyecto VERSU (Valorización Energética de Residuos Sólidos Urbanos) permitirá aprovechar la fracción orgánica de los residuos urbanos para generar energía eléctrica, reduciendo al mismo tiempo el volumen de residuos que se destinan a disposición final.

La planta piloto a escala industrial contará con una capacidad de tratamiento de 10 toneladas de residuos por día, una potencia instalada de 435 kW y una generación estimada de 2,45 GWh de energía eléctrica al año, volumen suficiente para abastecer aproximadamente 1.300 hogares.

El Proyecto VERSU se ejecuta a través de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el municipio de Sarmiento.

Con el avance de este proyecto, San Juan da un paso más hacia un modelo de desarrollo que integra energía, innovación y cuidado ambiental. La iniciativa abre el camino a nuevas soluciones para la gestión de residuos y a la generación de energía a partir de recursos que antes se descartaban.